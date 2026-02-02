Ngày 2/2: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (2/2) hạ nhiệt đầu tuần nhưng vẫn neo quanh mức cao nhất 6 tháng, khi USD suy yếu và lo ngại gián đoạn nguồn cung gia tăng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 69,32 USD/thùng, giảm 0,39%; giá dầu WTI ở mốc 65,21 USD/thùng, giảm 0,32%.

Giá dầu thế giới hôm nay hạ nhiệt. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 2/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 69,32 USD/thùng, giảm 0,39% (tương đương giảm 0,27 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,21 USD/thùng, giảm 0,32% (tương đương giảm 0,21 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hạ nhiệt trong phiên đầu tuần nhưng vẫn duy trì quanh vùng cao nhất trong vòng 6 tháng do đồng USD suy yếu và những lo ngại về gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

Nguyên nhân duy trì xu hướng giá cao kéo dài được cho là sự phối hợp của nhiều yếu tố, trong đó căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là những căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran cùng các lệnh trừng phạt mở rộng đối với một số quốc gia xuất khẩu dầu lớn.

Đồng USD mạnh lên khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với các quốc gia sử dụng đồng tiền khác, điều này có thể gây ảnh hưởng đến nhu cầu về năng lượng.

Ngoài ra, các quyết định chính sách của OPEC+ cũng tiếp tục được thị trường theo dõi sát sao. Các chuyên gia nhận định OPEC+ sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thận trọng, vừa duy trì mặt bằng giá hợp lý, vừa bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi theo hướng chọn lọc.

Giá dầu được dự báo nhiều khả năng duy trì quanh ngưỡng 60 USD/thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro đến từ các yếu tố địa chính trị./.