Ngày 2/2: Giá thép trên các sàn giao dịch tiếp đà giảm, quặng sắt tăng

Giá thép hôm nay (2/2) trên các sàn giao dịch quay đầu giảm sau nhịp hồi ngắn, trong bối cảnh thị trường quặng sắt vẫn thiếu động lực rõ ràng khi tồn kho tại các cảng Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì ổn định, giao dịch chậm do nhiều công trình bước vào giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá thép trên sàn giao dịch

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng thép cây giao tháng 8/2026 giảm 20 Nhân dân tệ, xuống còn 3.177 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường quặng sắt tiếp tục giằng co giữa áp lực tồn kho và kỳ vọng phục hồi sau Tết. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, được giao dịch nhiều nhất trên sàn Đại Liên (DCE), tăng nhẹ 0,06% lên 791,5 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 113,91 USD/tấn.

Theo Thị trường Kim loại Thượng Hải (SMM), tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc tiếp tục tích lũy, trong khi khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp. Đáng chú ý, tồn kho quặng thô tăng mạnh, còn quặng mịn, quặng cục và quặng viên có xu hướng giảm, phản ánh sự điều chỉnh cơ cấu nguồn hàng phục vụ sản xuất.

Trên sàn Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá các sản phẩm thép đồng loạt đi xuống, với thép thanh giảm 0,48%, thép cuộn cán nóng giảm 0,3%, thép dây giảm mạnh 2,45% và thép không gỉ giảm 0,29%.

Thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục ổn định trên diện rộng. Các doanh nghiệp thép lớn đồng loạt giữ nguyên bảng giá, phản ánh nhu cầu tiêu thụ suy yếu khi nhiều dự án xây dựng tạm dừng thi công dịp cận Tết.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.