Ngày 30/1: Giá thép đồng loạt đi xuống khi nhu cầu xây dựng của Trung Quốc giảm

Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch hôm nay (30/1) tiếp đà giảm khi các dự án xây dựng của Trung Quốc có diễn biến chậm lại trước Tết Nguyên đán. Trong khi đó, giá thép xây dựng trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định tại cả ba miền.

Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch 29/1, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,65% (20 Nhân dân tệ) về mức 3.049 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,87% (7 Nhân dân tệ) lên mức 809 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,85 USD về mức 102,87 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt tiếp đà giảm khi các dự án xây dựng dần tạm dừng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc, làm suy yếu nhu cầu đối với thép và nguyên liệu đầu vào.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên giao dịch giảm 0,7% xuống còn 783 Nhân dân tệ (112,74 USD)/tấn.

Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 3 trên Sàn Singapore giảm 0,79% xuống 103 USD/tấn.

Các mặt hàng thép chủ chốt trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải phần lớn giảm giá. Thép cây giảm 0,32%, thép cuộn cán nóng giảm 0,39%, và thép không gỉ giảm 1,5%. Trong khi đó, thép dây tăng 0,17%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá thép xây dựng trong nước hôm nay không biến động.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.