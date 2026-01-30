Ngày 30/1: Giá bạc tăng đạt đỉnh mới

Giá bạc trong nước hôm nay (30/1) tiếp tục tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.905.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 117,15 USD/ounce; tăng 3,21 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối đà tăng giá mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng mạnh, niêm yết ở mức 4.381.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.516.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.905.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.877.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.911.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 3.175.000 đồng/ounce (mua vào) và 3.181.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 30/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.875.000 3.905.000 3.877.000 3.911.000 1 kg 103.342.000 104.140.000 103.394.000 104.291.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.883.000 3.913.000 3.885.000 3.915.000 1 kg 103.548.000 104.352.000 103.590.000 104.403.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 117,15 USD/ounce; tăng 3,21 USD so với sáng 29/1.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa tuần, nâng mức tăng riêng trong tháng này lên khoảng 60%. Đà leo thang nhanh chóng của kim loại quý này đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư lẫn các doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc vào bạc làm nguyên liệu đầu vào.

Trong suốt năm qua, giá bạc liên tục tăng nóng. Năm 2025, giá kim loại này đã tăng hơn gấp đôi trước khi tiếp tục bứt tốc ngay từ những tuần đầu năm nay. Đáng chú ý, giá bạc lần đầu vượt mốc 100 USD/ounce vào tuần trước và liên tục thiết lập các kỷ lục mới trong những ngày gần đây.

Mức tăng của bạc thậm chí còn nổi bật hơn so với các kim loại quý khác. Giá vàng, vốn được coi là "hầm trú ẩn" truyền thống cũng đã gần như tăng gấp đôi trong vòng một năm qua, vượt 5.400 USD/ounce trong phiên giao dịch gần đây.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 30/1/2026: