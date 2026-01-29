(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 29/1, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng tăng từ 56 đồng/lít - 214 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 506 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 18.845 đồng/lít tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.173 đồng/lít, tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 29/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/01/2026 - 28/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/01/2026 và kỳ điều hành ngày 29/01/2026 là: 71,468 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,58%); 73,582 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,214 USD/thùng, tương đương tăng 1,68%); 84,804 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,416 USD/thùng, tương đương tăng 1,70%); 85,154 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 2,798 USD/thùng, tương đương tăng 3,40%); 389,666 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 27,152 USD/tấn, tương đương tăng 7,49%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.