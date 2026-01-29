Ngày 29/1: Giá thép và quặng sắt kỳ hạn có xu hướng giảm

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (29/1) có xu hướng giảm do những lo ngại kéo dài về nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép tại Trung Quốc. Trong nước, thép xây dựng giữ nguyên giá bán.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,81% (25 Nhân dân tệ) về mức 3.069 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,12% (1 Nhân dân tệ) về mức 802 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,19 USD về mức 103,72 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm hai phiên liên tiếp do những lo ngại kéo dài về nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép tại Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã đóng cửa phiên giao dịch giảm 0,51%, xuống còn 788 Nhân dân tệ (113,26 USD)/tấn.

Theo các nhà phân tích của công ty môi giới Zhengxin Futures, ngày càng nhiều nhà máy thép bắt đầu bảo trì thiết bị trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2, làm suy giảm nhu cầu đối với các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt.

Các mặt hàng thép trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải đồng loạt đi xuống. Thép cây giảm 0,79%, thép cuộn cán nóng giảm 0,6%, dây thép giảm 1,6%, và thép không gỉ giảm 1,26%.

Thị trường trong nước

Trong nước, giá thép xây dựng bình ổn. Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá thép không biến động.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.