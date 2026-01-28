Ngày 28/1: Giá cà phê tiến sát mốc 102.000 đồng/kg, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (28/1) tiếp tục tăng từ 300 - 800 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 101.000 - 101.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu bật tăng mạnh mẽ sau nhiều ngày lặng sóng.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 101.000 - 101.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê vượt 101.500 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay tiếp tục nhích lên từ 300 - 800 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới 101.000 - 101.800 đồng/kg.

Đắk Nông là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 800 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 101.800 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đắk Lắk tiếp tục bám sát với mức 101.600 đồng/kg sau khi tăng 600 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê cũng được điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh 101.500 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tăng nhẹ 300 đồng/kg, lên 101.000 đồng/kg.

Việc giá nội địa liên tục tiến sát mốc 102.000 đồng/kg phản ánh rõ tình trạng nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,33%, tương đương 55 USD/tấn, lên mức 4.197 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng mạnh hơn, đạt 4.113 USD/tấn.

Trên sàn New York cũng ghi nhận đà đi lên rõ rệt của Arabica. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,52%, tương đương 5,35 US cent/pound, lên 356,25 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 đạt 338,1 US cent/pound.

Giá tiêu tăng vọt

Giá tiêu trong nước hôm nay bật tăng mạnh mẽ sau nhiều ngày lặng sóng. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg, tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại TP. Hồ Chí Minh thu mua hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng.

Tại Lâm Đồng sáng nay giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg, bật tăng vọt 3.000 đồng/kg. Tương tự, tại Đắk Lắk, giá cà phê sáng nay được thu mua ở mốc 152.000 đồng/kg, tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng là 2 nơi có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.739 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt mức 9.273 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.