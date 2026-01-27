Ngày 27/1: Giá bạc tăng bứt phá, lần đầu vượt 100 USD/ounce

|Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 4.112.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.239.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.506.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.535.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.508.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.541.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.869.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.874.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/1/2026:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|3.506.000
|3.535.000
|3.508.000
|3.541.000
|1 kg
|93.482.000
|94.280.000
|93.534.000
|94.431.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|3.513.000
|3.543.000
|3.515.000
|3.545.000
|1 kg
|93.688.000
|94.492.000
|93.730.000
|94.543.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 107,7 USD/ounce; tăng 4,63 USD so với sáng 26/1.
Giá bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo Reuters, lượng tồn kho bạc tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (COMEX) đã giảm khoảng 114 triệu ounce kể từ tháng 10, chủ yếu do hoạt động mua vào của nhà đầu tư cá nhân và các quỹ ETF. Động lực chính đến từ tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), khi giá liên tục lập đỉnh mới.
Trong khi đó, Ngân hàng Bank of America (BofA) ước tính giá trị hợp lý của bạc chỉ vào khoảng 60 USD/ounce, thấp hơn gần 40% so với mức giá hiện tại. BofA cho rằng, nhu cầu bạc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đang suy yếu, trong khi hoạt động công nghiệp có dấu hiệu chững lại khi giá lên quá cao.
Về mặt kỹ thuật, bà Rhona O’Connell - chuyên gia phân tích tại StoneX, cho rằng, tốc độ tăng giá quá nhanh đang tạo ra rủi ro lớn.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 27/1/2026:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|2.869.000
|2.874.000
|1 lượng
|345.877
|346.510
|1 chỉ
|3.459.000
|3.465.000
|1 kg
|92.234.000
|92.403.000