Hơn 161 triệu tấn hàng hóa qua các cảng tại Quảng Ninh trong năm 2025

(TBTCO) - Trong năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh đạt trên 161 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm, tăng 7,94% so với năm 2024.

Trong năm 2025, tổng sản lượng hàng hóa qua các cảng biển tại Quảng Ninh đạt 161 triệu tấn, tăng 7,94% so với năm 2024. Cùng với đó, lượng hành khách du lịch tàu biển đạt 185.643 lượt, tăng gần 20% so với năm trước. Những con số này phản ánh sự tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ của cảng biển Quảng Ninh, hỗ trợ tích cực vào nền kinh tế của tỉnh và ngành logistics.

Quảng Ninh hiện có 15 cảng biển, 44 cầu cảng, với tổng chiều dài gần 7km và 3 bến phao, với 11 tuyến luồng chính dài 119,82 km, cùng hệ thống giao thông kết nối đa dạng, bao gồm 8 tuyến quốc lộ và 2 tuyến cao tốc dài 633 km. Điều này giúp tăng cường khả năng giao thương giữa các cảng biển trong nước và quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics và vận tải biển.

Theo kế hoạch, năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 150.000 lượt khách. Ảnh T.D

Để phát triển bền vững, Quảng Ninh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng liên thông, đồng bộ, hiện đại, thuận lợi để phát triển kinh tế biển thông qua việc mở rộng hợp tác với nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cảng biển, như: Cảng Cái Lân, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Cảng Cẩm Phả, Cảng Vạn Ninh, Cảng biển Hải Hà và đang tiếp tục thu hút đầu tư Cảng Hòn Nét - Con Ong... Các cảng biển của Quảng Ninh đã phát huy tốt năng lực nội tại khi liên tục tiếp nhận các tàu lớn, trong đó tàu lớn nhất có trọng tải 120.000 tấn tại khu neo Hòn Nét - Cẩm Phả hay các tàu tổng hợp, container, rời có trọng tải đến 85.000 tấn giảm tải tại cầu bến.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp để tối ưu hóa công suất khai thác, bao gồm sắp xếp lại các bến cảng và điều chỉnh các luồng lạch phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn. Đồng thời, tỉnh cũng đang chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng.

Với mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước, tập trung vào phát triển du lịch, dịch vụ, và hệ thống cảng biển nước sâu. Tỉnh cũng chú trọng đến việc phát huy giá trị văn hóa biển và thúc đẩy các chính sách đầu tư, nhằm thu hút thêm vốn từ các tập đoàn tài chính và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh đang nỗ lực không ngừng để phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, tạo ra một trung tâm kết nối quốc tế, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế biển Việt Nam./.