Quảng Ninh đưa dòng vốn đầu tư công sớm đi vào cuộc sống

(TBTCO) - Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh là hơn 20.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Đây là thách thức đối với tỉnh Quảng Ninh trong việc phân bổ, giải ngân kịp thời để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Giải ngân đầu tư công nhanh chóng, hiệu quả

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh là 20.543,6 tỷ đồng, tăng hơn 8.643 tỷ đồng so với năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, 17.543 tỷ đồng được phân bổ cho ngân sách cấp tỉnh, còn lại là ngân sách dành cho các xã, phường, đặc khu. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung vào các dự án quan trọng, bao gồm 100 dự án hoàn thành, 124 dự án chuyển tiếp và 6 dự án khởi công mới. Mỗi dự án đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Mục tiêu của Quảng Ninh là giải ngân nguồn vốn này một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo không chỉ về tiến độ mà còn về chất lượng các công trình. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã xác định rõ các phương án điều hành ngân sách, phân bổ vốn đúng đắn và linh hoạt. Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 đã đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ, yêu cầu các đơn vị liên quan phải đảm bảo sự minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I sớm hoàn thiện phương án đề xuất cầu Cửa Lục 2 qua vịnh Cửa Lục. Trong ảnh là cầu Bình Minh. Ảnh T.D

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác điều hành đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh là việc giao chỉ tiêu cho các chủ đầu tư, các địa phương. Quảng Ninh đã phân bổ nguồn vốn đầu tư công một cách cụ thể đến từng dự án, công trình, đảm bảo không có sự chậm trễ hay chệch hướng trong quá trình triển khai. Đặc biệt, trong năm 2026, tỉnh đã chú trọng các đặc khu như Vân Đồn, nơi nhận được 800 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng khoảng 400 tỷ đồng so với năm trước.

Quảng Ninh đang đặt kỳ vọng lớn vào dòng vốn đầu tư công, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo lãnh đạo tỉnh, đầu tư công không chỉ là việc giải ngân kịp thời nguồn vốn mà còn là công cụ quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Các công trình được hoàn thành từ nguồn vốn này sẽ mở rộng không gian phát triển, đồng thời thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư tư nhân vào địa phương, góp phần vào phát triển toàn diện và bền vững.

Tạo động lực tăng trưởng

Để dòng vốn đầu tư công thực sự phát huy hiệu quả, Quảng Ninh không chỉ chú trọng đến việc giải ngân đúng tiến độ mà còn cần tạo ra những giá trị thực tế cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án đầu tư công cần được triển khai đúng mục tiêu, đúng yêu cầu và có tác động tích cực đến đời sống của người dân. Để làm được điều này, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

Trước hết, Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng chi ngân sách địa phương lên tới khoảng 210.132 tỷ đồng, trong đó gần 115.000 tỷ đồng dành cho đầu tư công. Đây là một cơ hội lớn để tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Các dự án giao thông liên vùng, liên khu vực như cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, kè sông suối biên giới sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự kết nối các vùng miền và mở rộng không gian phát triển.

Dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng giao thông một số tuyến đường trên địa bàn phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh CTV

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Quảng Ninh hướng tới là nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm, đảm bảo không chỉ đạt mức cao mà còn phải thực chất và bền vững. Để đạt được điều này, tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp như hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế và lựa chọn nhà thầu từ cuối năm trước.

Cùng với đó, việc giải ngân sẽ được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chủ đầu tư, các sở, ngành và ban quản lý dự án. Quảng Ninh cũng chú trọng đến việc tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ năng lực nhà thầu để đảm bảo chất lượng công trình.

Đặc biệt, tỉnh sẽ áp dụng công nghệ số trong việc theo dõi tiến độ thi công, quản lý giải ngân và thanh toán vốn đầu tư công. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mà còn tạo ra sự minh bạch trong sử dụng nguồn vốn công, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư và người dân.

Một điểm đáng chú ý là Quảng Ninh luôn chú trọng việc quản lý tài chính công chặt chẽ, đảm bảo giải ngân đúng dự án, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật. Các dự án được triển khai từ nguồn vốn đầu tư công phải có giá trị thực sự đối với sự phát triển của tỉnh, không chỉ tạo ra cơ sở hạ tầng mà còn tạo ra động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển.

Quảng Ninh đang đi đúng hướng trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công, với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Dòng vốn này không chỉ là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn là động lực để tạo ra những thay đổi tích cực trong cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư và đời sống của người dân. Quảng Ninh hoàn toàn có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong công tác quản lý đầu tư công.

Với chiến lược và quyết tâm cao, Quảng Ninh không chỉ phát triển mạnh mẽ về hạ tầng mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc để thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.