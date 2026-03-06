(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm lớn trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2026, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong năm bản lề triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 24/2, toàn tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân được 1.220 tỷ đồng, tương đương 6% kế hoạch vốn năm nay. So với cùng kỳ năm trước, kết quả này tăng mạnh cả về giá trị lẫn tỷ lệ thực hiện. Cụ thể, vào cùng thời điểm của năm 2025, Quảng Ninh mới giải ngân được 318 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch. Mức tăng này được đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh sự vào cuộc sớm, quyết liệt của bộ máy chính quyền trong việc đưa dòng vốn đầu tư công vào nền kinh tế.

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Quảng Ninh khi địa phương bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển theo nghị quyết nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh đó, đầu tư công tiếp tục được tỉnh xem là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu, đóng vai trò dẫn dắt, kích thích các nguồn lực khác cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Ảnh T.D

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ninh trong năm 2026 lên tới 20.543,6 tỷ đồng. Đây là mức vốn rất lớn, tăng hơn 8.643 tỷ đồng so với mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025. Việc quy mô vốn tăng mạnh cho thấy kỳ vọng lớn của địa phương vào hiệu quả lan tỏa của đầu tư công, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đã hoàn thành việc phân bổ 100% kế hoạch vốn năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách cấp tỉnh chiếm khoảng 17.543 tỷ đồng, còn lại 3.000 tỷ đồng là vốn ngân sách xã, phường và đặc khu. Nguồn lực này được bố trí cho nhiều nhóm dự án quan trọng, gồm 100 dự án hoàn thành, 124 dự án chuyển tiếp và 6 dự án khởi công mới. Cách phân bổ này cho thấy tỉnh đang ưu tiên vừa bảo đảm tiến độ các công trình đang triển khai, vừa chuẩn bị không gian cho những dự án mới có khả năng tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Để bảo đảm tiến độ giải ngân, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và đơn vị liên quan. Một trong những yêu cầu xuyên suốt là phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, đồng thời phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo theo dõi, phụ trách. Quan điểm điều hành được nhấn mạnh là không để xảy ra tình trạng vốn đã có nhưng chậm đưa vào thực tiễn, cũng không để tiến độ bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện.

Cùng với việc thúc đẩy giải ngân, công tác rà soát, chấn chỉnh những bất cập trong quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2026 cũng được tỉnh thực hiện đồng thời. Sở Tài chính đã chủ trì kiểm tra, yêu cầu một số địa phương hoàn thiện thủ tục, bổ sung hồ sơ pháp lý, bảo đảm việc phân bổ vốn tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công. Trên cơ sở đó, các địa phương đã khẩn trương điều chỉnh, bãi bỏ những nghị quyết chưa bảo đảm quy trình, qua đó siết chặt kỷ cương trong quản lý đầu tư công.

Trong bức tranh chung về giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh, đặc khu Vân Đồn nổi lên như một điểm nhấn đáng chú ý. Năm 2026, địa phương này được phân bổ 800 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng hơn 400 tỷ đồng so với kế hoạch năm trước. Mức tăng mạnh về nguồn vốn cho thấy Vân Đồn tiếp tục được kỳ vọng là một trong những khu vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Quảng Ninh.

Việc Quảng Ninh chủ động tăng tốc giải ngân ngay từ đầu năm không chỉ mang ý nghĩa về mặt tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, mà còn thể hiện quyết tâm chuyển hóa nguồn lực tài chính thành tăng trưởng thực chất. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực, bước chạy đà sớm của địa phương được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, hoàn thiện hạ tầng và góp phần giữ vững nhịp phát triển trong năm 2026./.