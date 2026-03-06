Sử dụng hàng chục tài khoản thao túng cổ phiếu AAT, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tống Anh Linh (địa chỉ: Khu phố 3, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu AAT của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Theo Quyết định số 124/QĐ-XPHC, ông Tống Anh Linh bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN và xác minh của cơ quan công an cho thấy trong giai đoạn từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/12/2022, ông Tống Anh Linh đã sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cổ phiếu AAT, nhằm tạo cung cầu giả tạo và thao túng thị trường. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán. Theo kết quả kiểm tra, cơ quan quản lý không xác định được khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của cá nhân này.

Cùng với quyết định xử phạt, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm đối với ông Tống Anh Linh. Cụ thể, cá nhân này bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 9/3/2026, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt đối với 25 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường đối với cổ phiếu AAT.

Theo kết quả xác minh, các cá nhân này đã cho ông Tống Anh Linh mượn tài khoản chứng khoán để thực hiện các giao dịch trong cùng giai đoạn từ 24/3/2021 đến 30/12/2022, qua đó tạo điều kiện cho hành vi thao túng thị trường.

Đối với hành vi vi phạm nêu trên, UBCKNN quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng đối với 25 cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý chưa có cơ sở xác định các cá nhân này thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, theo Quyết định số 126/QĐ-UBCK, UBCKNN cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm đối với 25 cá nhân này, bao gồm cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 9/3/2026 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn./.