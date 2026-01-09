Hai cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu SJS, cấm giao dịch chứng khoán 2 năm

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt hành chính đối với hai cá nhân do có hành vi thao túng cổ phiếu SJS của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (nay là Công ty cổ phần SJ Group) với mức phạt tổng cộng 3 tỷ đồng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Theo UBCKNN, ngày 8/1/2026, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, mỗi cá nhân bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng.

Kết quả giám sát, kiểm tra cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/1/2024, hai cá nhân trên đã sử dụng tổng cộng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu SJS, tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng giá cổ phiếu. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Ảnh minh họa

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBCK, áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành. Theo đó, hai cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/1/2026; đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan trong cùng thời hạn.

Đối với hành vi cho mượn tài khoản giao dịch chứng khoán dẫn đến thao túng thị trường, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPHC, xử phạt 5 cá nhân gồm: ông Vũ Anh Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Việt Bắc, ông Nguyễn Huy Hoàng và ông Nguyễn Đức Đông.

Theo đó, 5 cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng do đã cho ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành mượn tài khoản để giao dịch cổ phiếu SJS trong cùng giai đoạn nêu trên. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định các cá nhân này có khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBCK, áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán đối với 5 cá nhân nêu trên, kể từ ngày 10/1/2026./.