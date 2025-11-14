Thao túng cổ phiếu PPT hai cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Căn cứ kết quả giám sát và kiểm tra, UBCKNN ban hành Quyết định số 881/QĐ-XPHC xử phạt bà Nguyễn Thị Nhung (địa chỉ: Triều Đông, Tiên Lãng, Hải Phòng) và bà Phạm Thị Hương (địa chỉ: xã Tiên Minh, Hải Phòng) với mức phạt 1,5 tỷ đồng mỗi người do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/06/2022 đến ngày 17/10/2024, bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương đã sử dụng 19 tài khoản để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PPT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PPT, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

UBCKNN cũng ban hành quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai cá nhân nêu trên, gồm: Cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ 17/11/2025. Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh của các tổ chức này và công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN xử phạt 15 cá nhân tại Hải Phòng vì hành vi cho bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu PPT trong cùng giai đoạn.

Các cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 9 tháng theo quy định tại Nghị định 156/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. Kết quả kiểm tra chưa xác định có khoản thu lợi bất hợp pháp.

Trên cơ sở quyết định xử phạt, UBCKNN tiếp tục áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với 15 cá nhân, bao gồm: Cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm từ ngày 17/11/2025; Cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn tương ứng./.