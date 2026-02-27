Chứng khoán ngày 27/2: Giằng co, VN-Index chỉ tăng điểm nhẹ trong phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/2) duy trì sắc xanh nhưng không trọn vẹn khi áp lực bán gia tăng mạnh tại vùng giá cao. VN-Index tăng điểm song độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực và mốc 1.900 điểm tiếp tục là ngưỡng cản tâm lý chưa thể chinh phục.

VN-Index tăng điểm nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến áp lực bán gia tăng trở lại tại vùng giá cao, khiến VN-Index dù tăng điểm nhưng không giữ được trạng thái tích cực trọn vẹn. Kết phiên VN-Index tăng 0,69 điểm (+0,04%) lên mức 1.880,33 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 27/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 27/2 có: VIC (+5.19), BSR (+1.33), GAS (+0.99), FPT (+0.89), VPL (+0.70)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: MCH (-1.32), VNM (-1.03), HPG (-0.96), VCB (-0.87), BID (-0.81).

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 132 mã tăng giá, 51 mã giữ giá tham chiếu và 202 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm. Dầu khí, công nghệ thông tin và hóa chất là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngân hàng, nhóm tài nguyên cơ bản, thực phẩm và đồ uống là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm -8,07 điểm, về mức 2.061,75 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế khi có 19 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 27.465 tỷ đồng, tăng 9,45% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 30.087 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,49 điểm lên mức 262,82 điểm; UPCoM-Index tăng +0,46 điểm lên mức 129,31 điểm.

Giao dịch khối ngoại trở nên cân bằng khi chỉ bán ròng khoảng 32 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 182 tỷ đồng. Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 223 tỷ đồng, theo sau là GMD (206 tỷ đồng), MWG (158 tỷ đồng), VPB (151 tỷ đồng) và PNJ (151 tỷ đồng đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh tại VNM với giá trị khoảng 243 tỷ đồng, tiếp đến là VCB (163 tỷ đồng), FRT (108 tỷ đồng), DXG (107 tỷ đồng) và VIX (57 tỷ đồng).

Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ gần 4 tỷ đồng trên HNX. Tuy nhiên, khối này bán ròng khá mạnh trên UPCoM, với giá trị khoảng 219 tỷ đồng.

Thiếu động lực bứt phá

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, đà tăng tốt được duy trì vào đầu phiên sáng kiểm tra trở lại mốc 1.900 điểm nhưng không thành công. Tiếp đó, chỉ số VN-Index phải hạ độ cao, có lúc về dưới tham chiếu trước khi lấy lại sắc xanh vào sát giờ nghỉ trưa. Đầu giờ chiều, chỉ số chung tiếp tục duy trì sắc đỏ nhưng nhanh chóng đảo chiều và kết phiên tăng điểm nhẹ.

Các cổ phiếu ảnh hưởng xấu tới chỉ số chung nổi bật là MCH, VNM, HPG, VCB, BID... Tính theo nhóm cổ phiếu, các mã ngân hàng, tài nguyên, thực phẩm đồ uống và bảo hiểm cũng ghi nhận chỉ số ngành suy giảm.

Trong khi đó, VIC của Vingroup tiếp tục là bệ đỡ quan trọng cho thị trường. Cổ phiếu này tăng 1,8% lên 172.000 đồng với thanh khoản gần 629 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn sàn.

Trong phiên giao dịch hôm nay, dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa. Thanh khoản tại nhóm này tăng tốt, hút gần 11.000 tỷ đồng và tăng hơn 30%. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vừa thuộc ngành dầu khí gây ấn tượng khi nhiều mã tăng trần. Nhóm cổ phiếu họ P tăng mạnh, cho đến cuối ngày, PVT - PET - PGC tím lịm, trong khi đó PVC cũng giao dịch giá trần trong phiên và lùi nhẹ về còn tăng 8,97% cuối ngày.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán lại chiếm ưu thế. Ảnh: Đức Thanh

Cùng nhóm, POS tăng 6,9% cùng các mã khác như PVB, BSR, MGC, PVD đều tăng từ 3-4%. Nhờ đó, dầu khí tiếp tục dẫn dắt thị trường với mức độ tăng giá cao nhất trong các nhóm ngành.

Đồng thời, nhóm cổ phiếu ngành Điện cũng hút tiền mạnh hôm nay. ND2, EIC, POW tăng tốt trên 3% trong khi nhiều mã cổ phiếu thuỷ điện khác cũng tăng với biên độ lớn như BSA, HPD, HNA… với cầu chủ động và thanh khoản gia tăng.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán lại chiếm ưu thế hơn đối với phần lớn các cổ phiếu trên sàn. Số mã cổ phiếu giảm điểm lấn át số mã tăng (201 mã giảm, 124 mã tăng) đi kèm với đó là thanh khoản gia tăng. Khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước và vượt ( 7,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Vì vậy sắc xanh hôm nay của VN-Index thiếu động lực bứt phá và tiềm ẩn nhịp điều chỉnh sau quá 2 tuần tăng điểm liên tiếp vừa qua. Xu hướng hồi phục đang có chiều hướng quay lại trên biểu đồ tuần, song tín hiệu điều chỉnh đã bắt đầu xuất hiện khi VN-Index test mốc tâm lý 1.900 điểm mà chưa thể chinh phục trong phiên cuối tuần hôm nay.

Các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn, nhưng khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.830 điểm trong tuần sau rồi mới quay lại xu hướng tăng. Trên quan điểm đó, chuyên gia vẫn bảo lưu vị thế nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index quay lại vùng hỗ trợ 1.830 điểm để gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận./.