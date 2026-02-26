Chứng khoán ngày 26/2: VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm, dòng tiền xoay tua tìm cơ hội

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/2) ghi nhận phiên tăng điểm mạnh khi VN-Index bật tăng gần 19 điểm, tiến sát ngưỡng cản tâm lý 1.900 điểm. Dù độ rộng nghiêng về sắc đỏ và khối ngoại bán ròng mạnh, dòng tiền vẫn linh hoạt xoay tua sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, tạo nền tích lũy cho nhịp bứt phá kế tiếp.

VN-Index tăng gần 19 điểm

Sau phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, thị trường tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index duy trì xu hướng khá tích cực, hướng đến vùng giá 1.900 điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, Gelex... sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index rung lắc nhẹ trong phiên với thanh khoản giảm trong phiên sáng, tăng điểm tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng tốt 18,73 điểm (+1,01%) lên mức 1.879,64 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 1/2026.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 26/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 26/2 có: FPT (+1,57), VIC (+6,9), HPG (+0,34), BSR (+2,21), SSI (+0,78)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VNM (-2,35), SHB (-0,31), VIX (-0,88), TPB (-1,61), GVR (-3,32)…

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 136 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 181 mã giảm giá.

VN-Index cải thiện tích cực về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, ngân hàng và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, bất động sản Khu công nghiệp và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +20,18 điểm, lên mức 2.069,82 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 16 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Sau chuỗi ngày cải thiện về thanh khoản, khối lượng khớp lệnh có dấu hiệu sụt giảm khi thấp hơn (-6,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 892 triệu cổ phiếu (-23,01%), tương đương giá trị đạt 31.707 tỷ đồng (-16,99%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,9 điểm về mức 262,33 điểm; UPCoM-Index tăng +0,13 điểm lên mức 128,85 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất mạnh trong phiên hôm nay với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -3.070 tỷ đồng. HPG 442 tỷ đồng, PNJ 149 tỷ đồng và VIC 117 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VNM -2.128 tỷ đồng, FPT -725 tỷ đồng, VHM -142 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 69 tỷ đồng.

Cần tích lũy thêm động lượng

Trải qua phiên sáng chịu sự chi phối điểm số bởi nhóm cổ phiếu hệ sinh thái Vingroup, phiên chiều dù vẫn là sắc tím tới từ VIC, tuy nhiên bối cảnh giao dịch chung của toàn thị trường đã có sự khởi sắc đáng kể khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ ở nhiều nhóm ngành khác nhau. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nhận được nhiều sự chú ý khi GEE (điện), PC1 (xây lắp) và PET (bán lẻ) trở thành những ngôi sao nổi bật trên thị trường khi đóng cửa trong trạng thái “trắng bên bán”. Bên cạnh đó, rất nhiều cái tên cho thấy sự hồi phục, “rút chân” tích cực vào thời điểm cuối phiên như BSR (dầu khí), HPG (thép). Ở chiều ngược lại, nhiều mã cổ phiếu bluechip đành chịu trận trước áp lực bán mạnh mẽ như GVR (-3,32%), GAS (-3,64%) và VNM (-2,35%).

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận phiên tăng điểm mạnh khi VN-Index bật tăng gần 19 điểm. Ảnh: Đức Thanh

VN-Index duy trì ở ngưỡng giá xanh xuyên suốt phiên giao dịch ngày hôm nay nhưng cũng chẳng thể che mắt được nhà đầu tư về sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" và áp lực chốt lời bủa vây những cổ phiếu còn lại. Mặc dù tín hiệu bán có phần gia tăng khi chỉ số tiếp cận tới ngưỡng cản tâm lý 1.900 điểm, tuy nhiên thị trường vẫn kịp thời gây dựng những cái tên có sức bứt phá mạnh hơn thị trường chung và chủ yếu nằm ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ như PET, PC1 và GEE…

Các chuyên gia đánh giá phiên hôm nay là nhịp dừng chân tích cực của các cổ phiếu khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,1%) so với mức bình quân 20 phiên và VN-Index vẫn cần tích lũy động lượng để dòng tiền tiếp tục xoay tua sang các nhóm cổ phiếu có dư địa tăng trưởng lớn hơn nhằm tạo đà bứt phá khỏi mốc cản tâm lý 1.900 điểm./.