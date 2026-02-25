Chứng khoán ngày 25/2: Áp lực bán xuất hiện, VN-Index ngắt mạch tăng

(TBTCO) - Sau 5 phiên tăng liên tiếp, hôm nay (25/2), VN-Index quay đầu giảm điểm khi thị trường tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.880 - 1.900 điểm. Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số điều chỉnh, dù thanh khoản tiếp tục cải thiện và dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành.

VN-Index giảm gần 7 điểm

Sau giai đoạn tăng điểm liên tiếp, thị trường hướng đến vùng giá đỉnh cũ và đã bắt đầu chịu áp lực bán giá cao. VN-Index trong phiên tiếp tục chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh về vùng giá 1.850 điểm, hướng đến vùng giá 1.880 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu thép, ngân hàng... Kết phiên, VN-Index giảm -6,81 điểm (-0,36%) về mức 1.860,91 điểm sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 25/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 25/2 có: GVR (+2,51), HPG (+1,69), BSR (+1,51), STB (+1,39), VNM (+0,96)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-7,83), VHM (-3,37), FPT (-1,19), VJC (-0,98), VPL (-0,92)…

Độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá xấp xỉ so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 155 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và có 158 mã giảm giá.

Trước áp lực bán có phần mạnh dần, thị trường vẫn kịp đóng cửa với 12/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản khu công nghiệp, thép và thủy sản là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, công nghệ viễn thông và phân bón là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -1,21 điểm, về mức 2.049,64 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá khi có 17 mã tăng giá và 13 mã giảm giá.

VN-Index liên tiếp cải thiện về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn đáng kể (32,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.158 triệu cổ phiếu (14,97%), tương đương giá trị đạt 38.197 tỷ đồng (16,95%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,51 điểm, lên mức 263,23 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,68 điểm, lên mức 128,72 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,061 tỷ đồng. HPG (1,759 tỷ đồng), GVR (189 tỷ đồng) và BSR (134 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-2,335 tỷ đồng), VCB (-141 tỷ đồng), DGW (-104 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 53 tỷ đồng.

Dừng chân để tích lũy

Trên hành trình hồi phục lên vùng giá đỉnh lịch sử 1.900, VN-Index đành nhường thế trận lại cho “phe gấu” và chính thức ngắt đứt chuỗi tăng điểm kể từ vùng giá 1.750. Áp lực lên điểm số chủ yếu nằm ở nhóm cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC (-3,01%), VHM (-3,60%) cùng đà giảm “chưa thấy ngày về” của cổ phiếu FPT (-3,68%) trước lượng cung rất lớn tới từ nhà đầu tư nước ngoài đã đưa ba cái tên phía trên lần lượt trở thành những tác nhân gây giảm điểm lớn nhất tới thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, VN-Index vẫn sở hữu những nhóm ngành có khả năng bứt phá mạnh mẽ dù thiếu vắng sự đồng khởi tới từ dòng tiền như SHB, TPB (ngân hàng), GVR (bất động sản khu công nghiệp), BSR (dầu khí).

VN-Index giảm điểm sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất. Bên cạnh các mã liên quan đến Vingroup, cổ phiếu của những chủ đầu tư khác như Nam Long, Hà Đô, Phát Đạt, Quốc Cường Gia Lai đều mất hơn 1% so với tham chiếu. Ngược lại, sắc xanh chỉ xuất hiện rải rác ở một số mã vốn hóa nhỏ như HQC, AGG, LDG và mức tăng đều không quá 1%.

Cổ phiếu dầu khí, trụ đỡ của thị trường trong nhịp tăng gần đây, có dấu hiệu suy yếu. Một số mã đầu ngành như GAS, PVD và PVT giảm 0,5-1,5%. Trong khi đó, BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn duy trì trạng thái hưng phấn khi tăng gần 5% lên 29.350 đồng, nằm trong nhóm tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Nhóm chứng khoán hôm nay có sự phân hóa mạnh. Hầu hết mã dẫn đầu về vốn hóa như VPX, VIX, TCX, VCI và VCK đều mất hơn 1% so với tham chiếu. SSI và HCM lội ngược dòng, nhưng biên độ tăng không lớn.

Càng lên cao, áp lực chốt lời càng mạnh và VN-Index đành nhường lại thế trận cho “phe gấu” trong ngày ngắt mạch tăng điểm ấn tượng từ vùng giá 1.750 điểm. Mặc dù chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng thị trường vẫn xuất hiện nhiều mã cổ phiếu có khả năng bứt phá mạnh mẽ ngay cả khi không nhận được yếu tố đồng khởi tới từ dòng tiền.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản liên tục cải thiện kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ lễ và đã cao hơn tới (32,8%) so với mức bình quân 20 phiên, một phần được đóng góp bởi nhịp mua bán sôi nổi của nhà đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia nhận định, VN-Index sẽ có một vài phiên dừng chân quanh vùng giá 1.860 điểm để tích lũy, củng cố xu hướng phục hồi với kỳ vọng bứt phá khỏi mốc 1.900 điểm trong thời gian tới. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục và tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong các phiên tới./.