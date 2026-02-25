Giá vàng tăng trước ngày Vía Thần Tài

(TBTCO) - Nắm bắt nhu cầu của người dân trong dịp ngày Vía Thần Tài, các sản phẩm vàng 9999 được doanh nghiệp đầu tư đa dạng về mẫu mã, trọng lượng, như nhẫn tròn trơn (từ 0,5 chỉ - 10 chỉ), quà mừng Thần Tài phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, giúp người mua dễ lựa chọn theo khả năng tài chính.

Đặc biệt, các sản phẩm vàng Linh giáp Ngọ, Linh quý Thần Tài, nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (5 ly - 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã... được các doanh nghiệp chú trọng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Giá vàng trong nước hôm nay vẫn tiếp tục tăng so với giá vàng thế giới, cho dù thời điểm giá buổi chiều có giảm nhẹ so với mức giá 185,3 triệu đồng/lượng lúc 9h sáng và 184,8 triệu đồng/lượng lúc 15h chiều cùng ngày.

Các cơ sở kinh doanh không chỉ tăng mạnh về số lượng vàng, mà còn mở rộng thêm nhiều cơ sở kinh doanh và loại hình kinh doanh mới để tránh hiện tượng ùn tắc, hoặc quá đông người dân phải chờ đợi thời gian dài. Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, doanh nghiệp đã mở rộng thêm cơ sở tại số 4 Mai Hắc Đế (Hà Nội) và tăng gấp đôi diện tích mặt bằng tại 139 Cầu Giấy (Hà Nội) để đáp ứng lượng khách lớn.

Phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) với nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng nổi tiếng như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải… tấp nập từ nhiều ngày nay.

15h ngày 25/2, có khá đông khách hàng đợi để được đến lượt mua vàng Thần Tài.

Quầy thanh toán luôn bận rộn với lượng khách hàng ra vào liên tục. Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam tại thời điểm 15h ngày 25/2, có trên 100 khách hàng đang có mặt tại địa chỉ số 15 Trần Nhân Tông.

Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được bán ra tương đương với vàng miếng SJC, trong khi vàng nhẫn của DOJI cao hơn 100.000 đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn Phú Quý được bán ra ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, ngang với giá bán ra hôm qua.

Theo ghi nhận bước đầu, nhu cầu mua vàng dịp ngày Vía Thần Tài năm nay duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ.

Nhóm khách hàng trẻ quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế đẹp, mang ý nghĩa măy mắn, cầu tài, cầu lộc để năm mới được hanh thông, thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Nhiều nhà đầu tư cũng tranh thủ bán chốt lời ở thời điểm cận kề ngày Thần Tài.

Máy thanh toán tự động được trang bị đồng bộ tại nhiều cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Khách hàng giao dịch trên máy thanh toán có thể thực hiện dưới hai hình thức: thanh toán mua trực tiếp, hoặc đặt hàng theo lịch hẹn.

Sản phẩm bản vị nhỏ từ 0,5 phân, 1 phân đến 1 - 2 chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy linh hoạt của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, giúp người mua dễ lựa chọn theo khả năng tài chính.

Bản vị vàng Thăng Long trọng lượng nhỏ bán rất chạy, do phù hợp với khả năng tài chính của đa số người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều mẫu mã để phục vụ thị trường, từ các bản vị vàng Thăng Long trọng lượng nhỏ 0,5 chỉ đến 10 chỉ, nhẫn tròn trơn, vàng 24K, kim tiền, mặt nhỏ, cùng nhiều dòng vỉ Thần Tài, Kim Mã - Thiên Mã.