Xuất nhập khẩu biên giới phía Bắc sôi động trở lại, tín hiệu tăng trưởng tích cực đầu năm

(TBTCO) - Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc đã tăng tốc trở lại. Lượng xe hàng, tờ khai và kim ngạch hàng hoá tại Lạng Sơn, Lào Cai và Móng Cái (Quảng Ninh) tăng mạnh, tạo khí thế tích cực cho thương mại biên giới những tháng đầu năm.

Lạng Sơn xuất nhập khẩu sôi động, thu ngân sách hơn 2.959 tỷ đồng

Theo phản ánh của Chi cục Hải quan khu vực VI, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không khí giao thương đã sôi động trở lại ngay khi phía Trung Quốc bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết Bính Ngọ 2026.

Cán bộ hải quan giám sát hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: AH

Từ sáng sớm 24/2, dòng xe container chở nông sản nối dài chờ làm thủ tục. Lực lượng hải quan, biên phòng và các đơn vị chức năng bố trí đầy đủ cán bộ theo phương án điều tiết từ trước tết. Hồ sơ được xử lý liên tục trên hệ thống điện tử, phương tiện phân luồng khoa học, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, cơ quan hải quan ghi nhận đến 18h ngày 24/2 đã có 397 xe làm thủ tục, gồm 156 xe xuất khẩu và 241 xe nhập khẩu. Hàng hóa chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi và hàng tiêu dùng. Đáng chú ý, cả chiều xuất và nhập đều tăng so với ngày trước đó, cho thấy nhịp giao thương đã thực sự “vào guồng”.

Do nắm bắt trước lịch làm việc của phía đối tác, nhiều doanh nghiệp chủ động đưa hàng lên đúng thời điểm, giảm áp lực bãi chờ, tiết kiệm chi phí logistics. Anh Lê Hồ Hải - Công ty Vận tải quốc tế Fucang cho hay, doanh nghiệp có 7 - 8 xe nông sản xuất khẩu, tương đương hơn 100 tấn hàng, dự kiến hoàn tất giao nhận trong ngày nhờ thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, xử lý nhanh.

Đà phục hồi không chỉ thể hiện ở lưu lượng phương tiện mà còn ở các chỉ số tổng thể. Đại diện Hải quan khu vực VI cho hay, hoạt động xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn tăng trưởng tích cực. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã làm thủ tục cho 2.590 doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 13,9 tỷ USD, tăng 52,55% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách nhà nước đạt 2.959 tỷ đồng, bằng 31% chỉ tiêu được giao. Những con số này cho thấy Lạng Sơn tiếp tục giữ vai trò điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản và hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng đáng kể cho quý I/2026.

Lào Cai, Móng Cái nhộn nhịp, hải quan bảo đảm thông quan thông suốt

Tại Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận tín hiệu tích cực ngay sau kỳ nghỉ Tết. Theo lãnh đạo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phần lớn doanh nghiệp đã quay trở lại làm thủ tục bình thường, lượng xe và tờ khai tăng dần qua từng ngày.

Riêng ngày 24/2, có 339 xe hàng làm thủ tục, gồm 118 xe xuất khẩu và 221 xe nhập khẩu. Tổng cộng ghi nhận 245 tờ khai, trong đó 73 tờ khai xuất khẩu và 172 tờ khai nhập khẩu. Mặt hàng chủ lực vẫn là nông sản, hoa quả tươi.

Trước đó, trong dịp nghỉ Tết (từ ngày 14 - 22/2), đơn vị vẫn duy trì trực, làm thủ tục cho gần 100 doanh nghiệp với hơn 1.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, thu ngân sách đạt trên 1,6 tỷ đồng. Việc duy trì thông quan xuyên Tết đã giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, tạo nền tảng để tăng tốc ngay sau kỳ nghỉ.

Tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, không khí giao thương cũng sôi động trở lại tại Lối thông quan cầu Bắc Luân II và Lối mở cầu phao tạm Km3+4. Xe container chở nông sản, thủy sản tươi sống nối đuôi làm thủ tục xuất khẩu.

Đại diện Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đơn vị đã bố trí đầy đủ cán bộ tại tất cả các khâu, phối hợp chặt chẽ với biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng liên quan, bảo đảm kiểm tra, giám sát đúng quy định nhưng vẫn tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Từ ngày 27/2, khi phía Trung Quốc kết thúc hoàn toàn kỳ nghỉ, lưu lượng hàng hóa dự kiến sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Song song với các cửa khẩu đường bộ, Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho hay, đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay từ mùng 7 tết. Đơn vị đặt mục tiêu thu ngân sách trên 7.800 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời tập trung rà soát nguồn thu, đánh giá sát tình hình kim ngạch, cơ cấu hàng hóa và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tính đến ngày 23/2, đơn vị đã làm thủ tục cho 68 doanh nghiệp mở 473 tờ khai, kim ngạch đạt 425,52 triệu USD. Số thu ngân sách đạt 996,41 tỷ đồng, bằng 12,79% chỉ tiêu năm và tăng 5,69% so với cùng kỳ 2025./.