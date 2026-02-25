Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu

(TBTCO) - Năm 2025, khối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nộp ngân sách đạt trên 9.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 23% tổng số thu ngân sách nhà nước Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý.

Đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách

Trong năm vừa qua, hơn 24.400 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực vượt khó, phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp nguồn thu quan trọng vào ngân sách nhà nước (NSNN). Theo tổng hợp của Thuế tỉnh Phú Thọ, số nộp NSNN của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2025 đạt trên 9.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 23% tổng số thu NSNN (không bao gồm tiền sử dụng đất), góp phần đưa ngành Thuế tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu.

Đặc biệt, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã có ý thức cao trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế, được Thuế tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Vĩnh Phú thường xuyên chỉ đạo bộ phận kế toán thuế thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế đúng, đủ vào ngân sách nhà nước.

Là doanh nghiệp hoạt động phân phối chính thức các sản phẩm xi măng Xuân Thành, xi măng Chinfon, xăng dầu, các loại thép công nghiệp và dân dụng…, mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm vừa qua, với sự chủ động trong kinh doanh và quản trị tài chính, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Vĩnh Phú đã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Chia sẻ về tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN, bà Phạm Thị Thu Thơm - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Vĩnh Phú cho biết, song song với hoạt động kinh doanh, Công ty luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật thuế, được Thuế tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

“Bước sang năm 2026, là năm Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đây là động lực quan trọng để Công ty định hướng tăng trưởng ổn định và bền vững; tiếp tục mở rộng thị trường và định vị rõ thị phần đối với các nhóm sản phẩm chủ lực” - bà Thơm cho biết.

Đồng thời, Công ty tập trung nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật thuế, lấy minh bạch và cạnh tranh lành mạnh làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh; phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vị thế trên thị trường và đóng góp tích cực hơn nữa vào NSNN.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, tuân thủ pháp luật thuế

Ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ cho biết, năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn do biến động kinh tế, chính trị thế giới, nhưng Công ty vẫn giữ vững hoạt động sản xuất - kinh doanh và đạt tăng trưởng tích cực. Doanh thu trong năm 2025 của Công ty đạt trên 7.000 tỷ đồng; lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng ổn định; hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, bảo đảm tiến độ các đơn hàng trong nước và xuất khẩu, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động với thu nhập ổn định.

Trong thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty luôn xác định việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là trách nhiệm và cam kết thực hiện đúng, đủ, xuyên suốt. Công ty luôn thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định. Năm 2025, Công ty đóng góp hơn 300 tỷ đồng vào NSNN.

Nêu quan điểm về các chính sách mới được ban hành trong đó có các luật về thuế, ông Đinh Quốc Tuấn cho biết, ông đánh giá rất cao chính sách thuế ngày càng minh bạch; cải cách thuế theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đã giúp doanh nghiệp tuân thủ tốt chính sách, pháp luật thuế. Công ty cam kết luôn tuân thủ nghiêm chính sách, pháp luật thuế, đồng hành cùng cơ quan thuế trong phát triển kinh tế, xã hội và đóng góp tích cực cho NSNN.

Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ thuế đảm bảo tối đa hóa sự thuận lợi trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.

Để có được những ghi nhận, sự đồng hành của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với cơ quan thuế trong thực thi pháp luật về thuế, ông Phạm Ngọc An - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ, giải đáp kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: trực tiếp, điện thoại, email, Zalo…

Cùng với đó, Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đến người nộp thuế nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài chính để người dân, người nộp thuế phát triển sản xuất - kinh doanh.

Cũng theo ông Phạm Ngọc An, trong năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026; Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/1/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh câp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030...

Đồng thời, duy trì tổ chức các hội nghị đối thoại, tọa đàm, tập huấn; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, giải đáp chính sách pháp luật thuế với doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Phú Thọ thường xuyên kết nối, trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời đề ra các biện pháp quản lý phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp vừa phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh vừa thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế với NSNN. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc lan tỏa thông tin chính sách pháp luật thuế góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế./.