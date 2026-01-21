Thuế tỉnh Phú Thọ chủ động lắng nghe doanh nghiệp, kịp thời điều chỉnh phương thức quản lý, hỗ trợ

(TBTCO) - Năm 2026, định kỳ Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đối thoại chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo địa bàn, từng khu công nghiệp, nhằm lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, thủ tục hành chính thuế, qua đó kịp thời điều chỉnh phương thức quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn.

Trong nhiều năm qua, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp nguồn thu quan trọng vào ngân sách nhà nước. Do đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp FDI càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp.

Trong năm 2025 vừa qua, những thay đổi về địa giới hành chính, đầu mối quản lý, phân cấp, phân quyền khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động một số chính sách, thủ tục đã tác động trực tiếp đến doanh nghiệp như: Thủ tục hành chính thuế; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; việc kế thừa, áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, thuế; công tác hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ tuyên truyền chính sách thuế đến cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Trong bối cảnh đó, ngành Thuế Phú Thọ chủ động xây dựng các giải pháp, chương trình hỗ trợ đồng bộ, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp FDI.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp FDI, Thuế tỉnh Phú Thọ đã phân công quản lý thuế đến từng doanh nghiệp, có kế hoạch và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đảm bảo dự toán thu ngân sách nhà nước, tăng cường sự tuân thủ pháp luật thuế đối với doanh nghiệp FDI.

Trong đó, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp FDI khi thực hiện sáp nhập địa bàn hành chính 2 cấp như: rà soát, chuẩn hóa thông tin về đăng ký thuế, địa chỉ hành chính 2 cấp, thông tin người đại diện pháp luật của doanh nghiệp). Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện công khai các thông tin: Phòng quản lý, địa chỉ, email, số điện thoại…, công chức đầu mối hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế; quy trình tiếp nhận, xử lý vướng mắc theo mô hình chính quyền 2 cấp đến doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã chủ động phối hợp liên thông các cơ quan trên địa bàn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các nội dung về điều chỉnh thông tin pháp lý doanh nghiệp sau sáp nhập; kế thừa ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với các dự án FDI đang trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đông thời, đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử, hồ sơ thuế điện tử; tiếp nhận, trả lời vướng mắc qua cổng thông tin điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ đã thành lập các Tổ mềm với các tổ trưởng và các thành viên triển khai theo từng chức năng, lĩnh vực được phân công gồm: Tổ kê khai và kế toán thuế, Tổ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổ kiểm tra tại bàn, Tổ chính sách, Tổ thu nhập cá nhân, Tổ kiểm tra chéo hồ sơ hoàn thuế. Từng tổ mềm soạn thảo các sổ tay nghiệp vụ theo từng lĩnh vực được phân công đồng thời tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức trong phòng gắn với việc giải quyết các nhiệm vụ, công tác thực tế phát sinh.

Năm 2025, nhiều chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, theo đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền chính sách thuế mới tới doanh nghiệp; triển khai hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế trên địa bàn nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp FDI nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách, thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách, pháp luật về thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Thông qua các hội nghị đối thoại, Thuế tỉnh Phú Thọ đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp FDI, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cùng với đó, công tác kê khai, kế toán thuế; công tác hoàn thuế; công tác quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử; công tác quản lý nợ thuế…, cũng được Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, kịp thời và đúng quy định, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật thuế…

Năm 2025, với các giải pháp quản lý, hỗ trợ linh hoạt, đúng, trúng nội dung và đúng đối tượng, tạo được sự đồng thuận của doanh nghiệp, theo đó, công tác quản lý thuế khu vực doanh nghiệp FDI đã đạt những kết quả tích cực. Trong đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, vượt mức dự toán được giao; tỷ lệ đã nộp tờ khai đạt 99,05%, tỷ lệ nộp đúng hạn đạt 99,34%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn đúng hạn đạt 99,8%; thực hiện nợ đến 31/12/2025 giảm 59 tỷ đồng, giảm 8,6% so với năm 2024.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong năm 2026, đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện đồng bộ giải pháp quản lý, hỗ trợ đối với doanh nghiệp FDI; đồng thời định kỳ tổ chức đối thoại chính sách thuế với doanh nghiệp FDI theo địa bàn, từng khu công nghiệp; lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ, thủ tục hành chính, qua đó kịp thời điều chỉnh phương thức quản lý, hỗ trợ phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế đáp ứng yêu cầu quản lý mới; trong đó, chú trọng công tác đào tạo chuyên sâu về chính sách thuế quốc tế, quản lý doanh nghiệp FDI; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu; xây dựng hình ảnh cán bộ thuế chuyên nghiệp, liêm chính, đồng hành cùng doanh nghiệp././.