Sử dụng Big Data và AI để cảnh báo sớm người nộp thuế không vi phạm pháp luật thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có buổi làm việc với GS.TSKH Lê Thành Nhân - Viện trưởng Viện Công nghệ quốc tế (DNIIT), Đại học Đà Nẵng về những mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế của ngành Thuế.

Chia sẻ tại buổi làm việc, GS.TSKH Lê Thành Nhân cho rằng, sự phát triển của ứng dụng Big Data (dữ liệu lớn) đang bùng nổ nhờ sự kết hợp với AI, IoT và điện toán đám mây, giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin chi tiết đã và đang tạo ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội không chỉ của Việt Nam mà hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rất quan tâm và tập trung nghiên cứu phát triển.

GS.TSKH Lê Thành Nhân chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Theo Giáo sư, trước đây hầu như đa số người sử dụng vẫn coi Big Data chỉ là hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn cơ bản. Tuy nhiên, thực tế ứng dụng cho thấy Big Data không chỉ là nơi lưu trữ dự liệu lớn, mà các nhà phát triển đang biến Big Data thành một cơ sở dữ liệu quý giá, trong đó tập trung vào phân tích thời gian thực (Real-time), cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành trong bán lẻ, tài chính, y tế, giúp doanh nghiệp ra quyết định chiến lược chính xác hơn.

GS.TSKH Lê Thành Nhân cho biết, khi được tham quan Trung tâm Giám sát công nghệ thông tin của Cục Thuế, điều khiến ông thấy rất ấn tượng đó là việc phát triển hệ thống giám sát trên nền cơ sở dữ liệu lớn và tốc độ truy suất cũng như lưu trữ rất lớn dữ liệu về hóa đơn điện tử, số liệu quản lý thuế trên phạm vi toàn quốc được cập nhật liên tục đến từng giây đã đánh dấu một bước tiến dài trong ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý của ngành Thuế.

Giáo sư cho rằng, với những chia sẻ thông tin của Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành về một số định hướng lớn của ngành Thuế trong việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý bởi trong tương lai, mô hình quản lý của Việt Nam sẽ tập trung trên nền tảng cơ sở dữ liệu lớn liên thông trong tất cả các Bộ, ngành, địa phương và các lĩnh vực then chốt, trong đó có lĩnh vực thuế đã khiến ông nảy ra nhiều dự định phối hợp và hỗ trợ ngành Thuế trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức thuế của Việt Nam.

GS.TSKH Lê Thành Nhân cho biết, qua tìm hiểu sau khi từ Pháp về nước, nhận thấy tại Việt Nam, hầu hết người sử dụng dữ liệu lớn đều mới chỉ sử dụng “phần ngọn” của dữ liệu, tức là những dữ liệu sẵn có được con người nạp vào hệ thống. Còn một phần hết sức quan trọng có tính cốt lõi chưa được xử lý tốt, đó là tích hợp, phân tích, xử lý dữ liệu theo hướng dự báo xu hướng, “bắt” dữ liệu phải đưa ra những bài toán, xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và phải mang tính cảnh báo sớm…

Cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

“Ý tưởng của Cục trưởng Mai Xuân Thành về việc kết hợp Big Data và AI thành một chức năng cảnh báo sớm để người nộp thuế không vi phạm pháp luật thuế là một ý tưởng hay và là một mục tiêu khả thi” - GS.TSKH Lê Thành Nhân nhấn mạnh.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Mai Xuân Thành bày tỏ trân trọng với những đánh giá của GS.TSKH Lê Thành Nhân đối với công cuộc hiện đại hóa và chuyển đổi số của ngành Thuế. Tuy nhiên, Cục trưởng cũng cho rằng, ngành Thuế xác định đây chỉ là thành công bước đầu có tính “khai phá” để thay đổi một tư duy và cung cách quản lý truyền thống.

Lãnh đạo Cục Thuế mong rằng, thông qua hệ thống cảnh báo sớm để người nộp thuế tránh được những vi phạm không đáng có, từ đó tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển lành mạnh, vững chắc và phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế thế giới.

“Mặc dù những thay đổi trong những năm vừa qua đã đem lại những thành công nhất định trong công tác quản lý thu ngân sách nhưng đối với ngành Thuế, công tác cải cách, chuyển đổi số trong thời gian tới sẽ phải được triển khai mạnh mẽ hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu từ “quản lý” sang “phục vụ” từ đó ngành Thuế cần định hình mô hình quản trị thuế số để hướng tới hệ sinh thái thuế thông minh, minh bạch” - Cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ.

Một điểm quan trọng được Cục trưởng chia sẻ và bày tỏ mong muốn được GS.TSKH Lê Thành Nhân và đội ngũ cộng sự hỗ trợ, đó là những tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, sử dụng Big Data và AI hiệu quả, đồng thời phối hợp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Thuế thông qua các khóa đào tạo (trực tuyến) với thời lượng, thời gia phù hợp.

Cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ thêm, trong những năm qua, công tác tuyển dụng công chức của ngành Thuế được tổ chức đồng bộ, chặt chẽ và có chất lượng, do đó hiện nay nguồn nhân lực ngành Thuế được đánh giá là đa phần có tuổi đời trẻ, có trình độ khá cao và có thể thích ứng được với những thay đổi mạnh mẽ của công tác quản lý hiện đại.

Tuy nhiên, để có được sự chuyên nghiệp, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ thì đội ngũ này rất cần có được sự đào tạo bài bản để làm chủ hệ thống công nghệ thông tin, quản lý Big data, sử dụng thành thạo AI áp dụng vào quy trình quản lý thuế.

Cục trưởng Mai Xuân Thành bày tỏ mong muốn trong thời gian tới ngành Thuế tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của GS.TSKH Lê Thành Nhân và đội ngũ cộng sự để góp phần cùng ngành Thuế tạo ra hệ sinh thái quản lý thuế thông minh, minh bạch theo hướng mở để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế./.