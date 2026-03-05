Sáng ngày 5/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.055 VND, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, hiện ở mức 98,83 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.850 - 26.254 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.025 - 26.304 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.974 đồng 26.304 đồng Vietinbank 26.025 đồng 26.304 đồng BIDV 26.024 đồng 26.304 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.593 - 30.498 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.607 đồng 31.168 đồng Vietinbank 30.036 đồng 331.396 đồng BIDV 29.955 đồng 31.188 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.52 đồng 170.71 đồng Vietinbank 162.80 đồng 172.30 đồng BIDV 163.08 170.58 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 5/3/2026, tăng 77 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.734 - 26.854 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, hiện ở mức 98,83 điểm.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi nhà đầu tư tháo giảm bớt vị thế trú ẩn an toàn trước hy vọng ngày càng tăng rằng xung đột tại Trung Đông có thể ngắn hơn so với những lo ngại ban đầu.

Đồng EUR tăng nhẹ 0,2%, lên 1,1632 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 trong phiên thứ Ba. So với đồng Yên Nhật, USD giảm 0,4%, xuống 157,02 Yên.

Khi chiến sự tại Iran vẫn tiếp diễn, các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày thứ Tư hầu như không thu hút được sự chú ý của thị trường. Đồng USD phản ứng rất hạn chế trước số liệu cho thấy việc làm khu vực tư nhân Mỹ tăng mạnh nhất trong bảy tháng vào tháng 2, dù số liệu của tháng trước đó đã bị điều chỉnh giảm mạnh.

Ở các thị trường khác, đồng Bảng Anh tăng 0,1%, lên 1,3368 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12 trong phiên thứ Ba. Đồng Bảng Anh chịu áp lực mạnh trước nguy cơ giá năng lượng tăng, trong bối cảnh lạm phát của Anh vẫn ở mức 3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh./.