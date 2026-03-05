Ngày 5/3: Giá thép và quặng sắt biến động trong biên độ hẹp

Giá thép và quặng sắt hôm nay (5/3) biến động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư thận trọng theo dõi các tín hiệu chính sách từ kỳ họp Quốc hội Trung Quốc sắp khai mạc. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền.

Giá thép hôm nay hồi phục trước thềm kỳ họp Quốc hội Trung Quốc. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,13% (4 Nhân dân tệ) lên mức 3.065 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,33% (2,5 Nhân dân tệ) lên mức 761 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,23 USD về mức 98,78 USD/tấn.

Giá quặng sắt dao động nhẹ khi nhà đầu tư và giới thương mại giữ tâm lý thận trọng trước thềm kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ ngày 5/3.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên ban ngày tăng 0,4%, lên 752 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 108,73 USD/tấn.

Ở nhóm sản phẩm thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải, diễn biến tương đối phân hóa, thép cây tăng 0,13%, thép cuộn cán nóng đi ngang, thép dây giảm 0,63% và thép không gỉ giảm nhẹ 0,04%.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg.

Tổng thể, thị trường thép trong nước hiện chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến cung - cầu toàn cầu, đặc biệt là biến động giá quặng sắt và chính sách sản xuất thép tại Trung Quốc. Trong ngắn hạn, nếu nhu cầu xây dựng chưa cải thiện rõ rệt, giá thép trong nước nhiều khả năng tiếp tục đi ngang, tạo áp lực cạnh tranh và biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong ngành./.