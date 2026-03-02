Ngày 2/3: Giá quặng sắt giảm do biên lợi nhuận tại cảng ở mức cao

Giá quặng sắt tương lai hôm nay (2/3) giảm nhẹ do biên lợi nhuận tại cảng ở mức cao và thị trường vật chất thắt chặt. Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm sản lượng thép sắp tới cùng nhu cầu nguyên liệu đầu vào yếu đã hạn chế giá. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,3% (8 Nhân dân tệ) về mức 3.061 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 756 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,01 USD về mức 98,36 USD/tấn. Hợp đồng này đã tăng 3,47% trong tuần, nhưng vẫn đang hướng tới mức giảm khoảng 5,1% trong tháng.

Trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất, chốt phiên tăng 0,27% lên 750,5 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 109,47 USD/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn giảm 0,8% và mất 5,67% trong tháng này.

Hoạt động sản xuất thép tại Trung Quốc hiện vẫn trong giai đoạn phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi các nhà máy dần khởi động lại lò cao, thể hiện qua sản lượng kim loại nóng gia tăng. Yếu tố này góp phần tạo nền hỗ trợ cho giá quặng sắt.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải, các sản phẩm thép biến động trái chiều, thép cây và thép không gỉ cùng tăng nhẹ 0,03%, trong khi thép cuộn cán nóng giảm 0,25% và thép dây giảm 0,53%.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 -14.250 đồng/kg. Mức giá đi ngang trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy sức mua trên thị trường vẫn khá yếu, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xây dựng dân dụng và đầu tư công chưa có sự bứt tốc rõ ràng.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.