Ngày 1/3: Giá cao su tại Nhật Bản quay đầu giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản hôm nay (1/3) quay đầu giảm trong phiên cuối tuần khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau 7 phiên tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá cao su nội địa giữ nhịp ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng đi ngang mức 71,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm nhẹ 0,3% (1 Yên) về mức 367 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 1% (165 Nhân dân tệ) về mức 17.040 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 199,8 US cent/kg, giảm 2,3%.

Giá cao su trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) đối với hợp đồng giao tháng 8 chốt phiên giảm 2,1 Yên, tương đương 0,56%, xuống còn 375,5 Yên/kg (2,41 USD/kg). Động thái điều chỉnh này đã chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, trong đó giá từng vươn lên mức cao nhất trong một tháng.

Dù giảm trong phiên, hợp đồng này vẫn ghi nhận mức tăng 5,36% trong tuần và tăng khoảng 9% tính từ đầu tháng đến nay.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 65 Nhân dân tệ, tương đương 0,38%, xuống còn 17.155 Nhân dân tệ/tấn (2.501,71 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm mạnh hơn, mất 265 Nhân dân tệ, tương đương 2,06%, xuống 12.630 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC./.