Ngày 1/3: Giá cao su tại Nhật Bản quay đầu giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp

|Giá cao su tương lai tại Nhật Bản hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu
Giá cao su thế giới
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng đi ngang mức 71,8 Baht/kg.
Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm nhẹ 0,3% (1 Yên) về mức 367 Yên/kg.
Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 1% (165 Nhân dân tệ) về mức 17.040 Nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 199,8 US cent/kg, giảm 2,3%.
Giá cao su trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) đối với hợp đồng giao tháng 8 chốt phiên giảm 2,1 Yên, tương đương 0,56%, xuống còn 375,5 Yên/kg (2,41 USD/kg). Động thái điều chỉnh này đã chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, trong đó giá từng vươn lên mức cao nhất trong một tháng.
Dù giảm trong phiên, hợp đồng này vẫn ghi nhận mức tăng 5,36% trong tuần và tăng khoảng 9% tính từ đầu tháng đến nay.
Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 65 Nhân dân tệ, tương đương 0,38%, xuống còn 17.155 Nhân dân tệ/tấn (2.501,71 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm mạnh hơn, mất 265 Nhân dân tệ, tương đương 2,06%, xuống 12.630 Nhân dân tệ/tấn.
Giá cao su trong nước
Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.
Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.
Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.
Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC./.