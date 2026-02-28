Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp thiết thực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 nhằm tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW; bảo đảm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số…

Gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường

Mục tiêu chung của Kế hoạch hoạt động là tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 57-NQ/TW; bảo đảm khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số thông qua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kế hoạch đặt mục tiêu thương mại hóa thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược (chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, UAV…). Ảnh tư liệu.

Đồng thời, tạo chuyển biến rõ rệt về chuyển đổi số liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị và trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; tập trung vào các khâu tác động trực tiếp đến năng suất, chi phí, thời gian, chất lượng dịch vụ và khả năng mở rộng thị trường.

Năm 2026 là được xác định là năm chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát, đo lường và đánh giá kết quả đầu ra, tập trung tạo chuyển biến thực chất trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, gắn với nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.

Kế hoạch đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2026 phấn đấu đạt 14,5%; tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP phấn đấu đạt 17,5%.

Thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao theo hướng có sản phẩm, có kết quả đầu ra và khả năng nhân rộng..

Hoàn thiện thể chế, chính sách

Kế hoạch nêu rõ, tập trung rà soát, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2025, bảo đảm hiệu lực đồng bộ, thống nhất với luật, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Một số mục tiêu về chuyển đổi số quốc gia

Mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số. 100% hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử đạt 80% tại cấp bộ, 70% tại cấp tỉnh, 70% tại cấp xã.

Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC đủ điều kiện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ, cơ quan đạt tối thiểu 80%.

Tối thiểu 80% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước. 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

100% TTHC đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 95%; triển khai chữ ký số miễn phí cho toàn dân trên ứng dụng VNeID.

Mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Kế hoạch đặt mục tiêu thương mại hóa thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược (chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, UAV…); bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược.

Phát triển nhân lực KHCN, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hạ tầng nghiên cứu - thử nghiệm - sản xuất thử phục vụ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hình thành tối thiểu 9 hạ tầng dùng chung (phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu - phát triển, cơ sở kiểm thử/đánh giá/chứng nhận…), phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Tổ chức tối thiểu 3 không gian thử nghiệm thực tế (sandbox) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; thúc đẩy các doanh nghiệp KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (được trích lập tối đa 20% thu nhập tính thuế hằng năm).

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hình thành và đưa vào vận hành hiệu quả tối thiểu 3 trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm mức độ cạnh tranh ngang bằng và hướng tới vượt trội so với các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Tăng 30% số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) trong các lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.