Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị phân quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội trong Luật Thủ đô (sửa đổi)

Phát biểu tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026 của Chính phủ sáng 27/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cảm ơn lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương và đặc biệt là Bộ Tư pháp đã đồng hành, giúp đỡ rất tận tâm với Thành phố trong việc xây dựng Luật Thủ đô. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt, trách nhiệm cao với Thủ đô, đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện tối đa để Hà Nội có đủ không gian pháp lý, đủ công cụ và đủ thẩm quyền cần thiết nhằm phát huy vai trò Thủ đô là trung tâm dẫn dắt, lan tỏa phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước.

Trong đó, Bộ Tư pháp và thành phố đã nghiên cứu giải trình, tiếp thu đầy đủ, cầu thị các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, đặc biệt là các ý kiến góp ý của thành viên Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật; bảo đảm các quy định của Luật Thủ đô được xây dựng theo đúng định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn”, đúng với yêu cầu: “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, Thành phố mong muốn sau phiên họp này, Chính phủ sớm kết luận để hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời đưa vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026 của Chính phủ. Ảnh: Phạm Linh

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, trong các buổi làm việc với thành phố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế lớn mà còn phải giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của cả nước. Vì vậy, song song với xây dựng Luật Thủ đô, thành phố đang triển khai Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Vì thế, Hà Nội đặt mục tiêu tiên phong trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển đô thị. Do đó, thành phố đề nghị được trao cơ chế chủ động hơn trong việc ban hành các quy định để triển khai thí điểm những mô hình mới, nhất là các mô hình chưa được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng dẫn ví dụ về mô hình “đô thị trong đô thị” mà thành phố đang nghiên cứu trong quy hoạch dài hạn, tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, cùng các thiết chế an sinh và tạo sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng và các luật liên quan, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng cho mô hình này.

“Nếu được trao quyền chủ động ban hành quy định phù hợp, Hà Nội sẽ có điều kiện triển khai thí điểm; khi thực hiện hiệu quả có thể nhân rộng ra các địa phương khác” - ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương trong thời gian ngắn nhưng khối lượng công việc lớn, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh dự thảo Luật đã thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, với nhiều nội dung phân cấp, phân quyền sâu hơn cho Hà Nội.

Đối với các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, theo ông Vũ Đại Thắng , Thành phố bám sát tinh thần các nghị quyết của Trung ương về đổi mới quản lý, tăng cường tự chủ. Thành phố đề xuất phân cấp mạnh hơn, đặc biệt trong giáo dục đại học, y tế, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương tự chủ và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” như giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời đẩy mạnh tái thiết, chỉnh trang khu phố cổ, khu nội đô lịch sử, giãn dân khỏi các khu vực quá tải, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về việc trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ đối với dự án Luật khi trình Ủy Ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp và thành phố trong việc tiếp thu, giải trình các quy định của dự thảo Luật, nhằm tạo sự đồng thuận cao, thuận lợi cho quá trình thông qua Luật Thủ đô tại Quốc hội.

Về phía Thành phố mong rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, Luật Thủ đô sẽ được hoàn thiện hơn nữa, với các quy định thực sự, khả thi. Đặc biệt là giúp thành phố có được Luật Thủ đô mới với các cơ chế, chính sách đặc thù, phân quyền mạnh mẽ, triệt để, toàn diện cho Thủ đô trên các lĩnh vực, giúp Hà Nội có đủ công cụ pháp lý hiện đại, vượt trội, ổn định để thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô, khai mở những động lực mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới./.