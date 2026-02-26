(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong năm 2026 tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành linh hoạt, hiệu quả trong công tác quản lý giá. Mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Năm 2025, công tác quản lý, điều hành giá chủ động, kịp thời

Sáng 26/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổng kết công tác quản lý, điều hành giá quý IV và cả năm 2025; định hướng công tác điều hành giá năm 2026.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng... đồng tình với báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý IV và cả năm 2025; định hướng công tác điều hành giá năm 2026.

Theo đó, trong năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hàng năm. Mặt bằng giá tăng cao vào dịp Tết sau đó giảm trở lại cuối quý I và chỉ tăng nhẹ trong các quý tiếp theo. Lạm phát năm 2025 trong phạm vi mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024...

Giai đoạn trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước duy trì trạng thái ổn định, cung - cầu được bảo đảm, không ghi nhận hiện tượng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu nhờ nguồn cung ổn định, người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, hợp lý.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các cơ quan chức năng trong công công tác quản lý, điều hành giá năm 2025 và nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, công tác quản lý và điều hành giá đã được các bộ, ngành, địa phương chủ động điều hành kịp thời và sát với diễn biến thực tế của thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Bảy nhóm giải pháp trọng tâm điều hành giá năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận định, tình hình thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính sách thương mại, thuế quan của các đối tác lớn có thể thay đổi khó lường; xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, biến động lãi suất, tỷ giá toàn cầu sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất và mặt bằng giá trong nước.

Trong khi đó, trong nước vẫn phải đối mặt với áp lực tăng trưởng cao, nhu cầu vốn lớn cho đầu tư phát triển, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chính sách tiền tệ đứng trước yêu cầu phải điều hành thận trọng, tránh gây áp lực lạm phát...

Năm 2026, Quốc hội đề ra mục tiêu tốc độ tăng CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%

Định hướng công tác điều hành giá năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành giá.

Theo đó, cần tập trung vào 7 giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn đặc biệt là các đối tác thương mại của Việt Nam... để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực lên mặt bằng giá trong nước.

Thứ hai, giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên vật liệu đầu vào quan trọng; chủ động và linh hoạt, có giải pháp và biện pháp bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất và đáp ứng nhu cầu xã hội; không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Thứ ba, tiếp tục đảm bảo cân đối cung - cầu nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm,. nhiên liệu xăng dầu, điện...

Thứ tư, điều hành chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ năm, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin về giá để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Thứ bảy, tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả hàng nhái, kém chất lượng cũng như các hành vi trốn thuế.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Quản lý chặt các mặt hàng Nhà nước định giá

Đối với các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá như điện, nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục, phí, lệ phí…, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh theo cơ chế thị trường nhưng phải tính toán kỹ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và đời sống người dân.

Đối với xăng dầu, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng... những mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành như Bộ Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng... cần phối hợp chặt chẽ trong dự báo, điều hành, bảo đảm thị trường vận hành thông suốt.

Phó Thủ tướng cũng đề cập yêu cầu phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ưu tiên phân khúc nhà ở phù hợp nhu cầu thực, tránh đầu cơ, tích trữ gây méo mó thị trường.

Đối với thị trường vàng và ngoại tệ, tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định thị trường, chống đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - tiền tệ.../.