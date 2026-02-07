Tín dụng cá nhân 2026: BAC A BANK chọn hướng đi linh hoạt, dài hạn cho người dân

(TBTCO) - Trước bối cảnh nhu cầu vốn cá nhân được dự báo tiếp tục gia tăng trong năm 2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời – Chắc bước tương lai”, hướng tới cung ứng nguồn vốn ưu đãi, lãi suất cạnh tranh, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, tiêu dùng và sản xuất của người dân, hộ gia đình.

Bước sang năm 2026, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức đan xen đến từ biến động kinh tế toàn cầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, 2026 cũng là giai đoạn chứng kiến nhu cầu vốn tăng mạnh ở nhiều phân khúc - từ tiêu dùng, nhà ở, phương tiện đi lại, giáo dục tới đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực tạo ra giá trị bền vững.

Tuy nhiên, khả năng cân đối chi phí vốn và dòng tiền vẫn là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả tài chính của từng cá nhân, hộ gia đình.

Đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình tín dụng cá nhân “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” với hạn mức lên tới 10.000 tỷ đồng, áp dụng xuyên suốt từ nay đến hết ngày 31/12/2026.

Trong khuôn khổ chương trình, BAC A BANK áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 9,0%/năm, trong khi các khoản vay trung và dài hạn có lãi suất chỉ từ 7,7%/năm.

Đây được đánh giá là mức lãi suất cạnh tranh và hấp dẫn trên thị trường, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc lập kế hoạch chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm tối đa áp lực tài chính trong suốt thời gian vay vốn.

Không chỉ tập trung vào yếu tố lãi suất, gói tín dụng ưu đãi “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” còn chú trọng tính linh hoạt trong phương án, thời hạn cho vay, phù hợp với nhu cầu thực tế, năng lực tài chính của từng nhóm khách hàng.

Phạm vi áp dụng của gói tín dụng được mở rộng, đáp ứng toàn diện các nhu cầu thiết thực trong đời sống và sản xuất của người dân - từ vay mua ô tô đến vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay hỗ trợ chi phí du học, bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, chương trình cũng dành nguồn vốn ưu đãi cho cho lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm các khoản vay phục vụ trồng trọt, chăm sóc cây công nghiệp, rau, hoa, quả… phù hợp với đặc thù của khu vực nông thôn và định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao mà BAC A BANK theo đuổi, chú trọng trong nhiều năm qua.

Ở góc độ người vay, chị Ngọc Yến (hiện đang sinh sống tại Phú Thọ) chia sẻ: “Gia đình tôi có nhu cầu vay vốn để đầu tư thêm công cụ tăng gia sản xuất cây ăn quả. Điều tôi quan tâm nhất là lãi suất nhẹ nhàng và phương án trả nợ linh hoạt. Khi được nhân viên BAC A BANK tư vấn chi tiết, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì khoản vay được tính toán phù hợp với thu nhập của gia đình, không tạo áp lực quá lớn, lãi suất rõ ràng giúp tôi chủ động hơn trong việc tính toán và quyết định thời điểm vay vốn”.

Trong chiến lược phát triển, BAC A BANK xác định tín dụng không đơn thuần là hoạt động cấp vốn, mà là cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Chương trình “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” được thiết kế, may đo như một điểm tựa tài chính tin cậy, hỗ trợ khách hàng nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc triển khai chương trình trong suốt năm 2026 cũng cho thấy định hướng ổn định, dài hơi của Ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, thay vì các gói tín dụng ngắn hạn mang tính thời điểm.