Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 130,18 tỷ USD

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|181
|18,402
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|181
|18,403
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,808 ▲1627K
|1,838 ▲1654K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,808 ▲1627K
|1,839 ▼2K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,788 ▲1609K
|1,823 ▼2K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|173,995 ▼198K
|180,495 ▼198K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|127,989 ▼150K
|136,889 ▼150K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|115,226 ▼136K
|124,126 ▼136K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|102,464 ▼122K
|111,364 ▼122K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|97,542 ▼116K
|106,442 ▼116K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|67,277 ▲60541K
|76,177 ▲68551K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181
|184