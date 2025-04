Cải thiện cán cân thương mại từ điều chỉnh chính sách thuế

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 17,98 tỷ USD Theo Cục Hải quan, kỳ 1 tháng 3 (từ 1 đến 15/3), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 17,98 tỷ USD, tăng 6,3% (tương ứng tăng 1,07 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 2/2025. Xuất khẩu nửa đầu tháng 3 tăng so với kỳ 2 tháng 2/2025 ở các nhóm hàng chủ lực như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 27,7% (tương ứng tăng 878 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện giảm 137 triệu USD, tương ứng tăng 6,3%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 77 triệu USD, tăng 12,4%... Lũy kế từ đầu năm đến hết 15/3/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 82,29 tỷ USD, tăng 6,3% tương ứng tăng 1,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,75 tỷ USD (tương ứng tăng 29,2%); cà phê tăng 675 triệu USD (tương ứng tăng 42%); hàng dệt may tăng 603 triệu USD (tương ứng tăng 9,4%)… Đáng chú ý, giới doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Cụ thể, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3 đạt 12,79 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 800 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 2/2025. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt 58,93 tỷ USD, tăng 8,2% (tương ứng tăng 4,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm đến 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tỷ trọng cao của doanh nghiệp FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước được duy trì trong nhiều năm gần đây khi thu hút FDI của Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở hầu khắp nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhất là lĩnh vực điện tử, máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép, dệt may… Hạnh Thảo