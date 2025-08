Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Thế giới tăng mạnh, "chợ đen" tăng cả 2 chiều mua - bán

Sáng sớm ngày 1/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD tăng 12 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, lên mức 100,03.

Đồng USD hướng tới tháng tăng giá đầu tiên trong năm. Ảnh tư liệu Diễn biến thị trường trong nước * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.990 - 26.380 VND/USD, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.990 VND 26.380 VND Vietinbank 25.870 VND 26.380 VND BIDV 26.007 VND 26.367 VND * Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.403 VND - 30.288 VND. Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.213 VND 30.753 VND Vietinbank 29.076 VND 30.786 VND BIDV 29.545 VND 30.759 VND * Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 161 VND - 178 VND. Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169,39 VND 180,15 VND Vietinbank 169,82 VND 179,52 VND BIDV 171,78 VND 179,34 VND Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 1/8/2025 tăng 23 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.452 - 26.542 đồng/USD. Diễn biến thị trường thế giới Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 100,03 điểm, tăng 0,22%. Đồng USD đã tiến sát tới mức tăng giá hằng tháng đầu tiên trong năm 2025 so với các đồng tiền chủ chốt, được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại giảm bớt và sức chống chịu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng bạc xanh tăng giá so với đồng yên, chạm mức cao nhất kể từ ngày 28/5. Tính từ đầu tháng 7, đồng USD đã tăng khoảng 5%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 12/2024. Tính đến cuối phiên, đồng USD tăng 0,83%, đạt 150,765 Yên. Chỉ số DXY tăng 0,22%, lên mức 100,03. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đồng bạc xanh đang hướng tới tháng tăng giá đầu tiên trong năm nay. Trong khi đó, đồng EUR là một trong những đồng tiền chịu thiệt hại nặng nề nhất trước đà tăng của đồng USD trong tháng này, khi giới đầu tư đồng loạt rút lui khỏi các vị thế đầu cơ vào khả năng phục hồi của kinh tế châu Âu - những kỳ vọng từng nổi lên từ đầu năm. Đồng tiền chung châu Âu hiện tăng nhẹ 0,19%, giao dịch ở mức 1,1426 USD, sau khi chạm đáy 7 tuần vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, tính chung cả tháng, đồng EUR vẫn đang hướng tới mức giảm gần 3%. Đồng USD giảm 0,31% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống còn 0,812 franc, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 2,36% trong tháng 7, cho thấy xu hướng tăng giá của đồng USD vẫn chưa kết thúc./.

Tuấn Anh (tổng hợp)