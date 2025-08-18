|Đồng USD dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.037 VND/USD - 26.461 VND/USD
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.060 - 26.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.060 VND
|
26.450 VND
|
Vietinbank
|
25.905 VND
|
26.445 VND
|
BIDV
|
26.091 VND
|
26.451 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 27.947 VND - 30.888 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.900 VND
|
31.477 VND
|
Vietinbank
|
29.840 VND
|
31.550 VND
|
BIDV
|
30.231 VND
|
31.472 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
172.58 VND
|
183.54 VND
|
Vietinbank
|
174.50 VND
|
184.20 VND
|
BIDV
|
175.42 VND
|
183.13 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 18/8/2025 không đổi ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.484 - 26.554 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,84.
Trong tuần qua, chỉ số DXY ghi nhận mức giảm khoảng 0,4% so với rổ tiền tệ, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.
Trong tuần này, đồng USD dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá, phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, mặc dù vẫn tồn tại những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến xu hướng này./.