Sáng sớm ngày 18/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.249 VND/USD USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,84.

Đồng USD dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.037 VND/USD - 26.461 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.060 - 26.450 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.060 VND 26.450 VND Vietinbank 25.905 VND 26.445 VND BIDV 26.091 VND 26.451 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 27.947 VND - 30.888 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.900 VND 31.477 VND Vietinbank 29.840 VND 31.550 VND BIDV 30.231 VND 31.472 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.58 VND 183.54 VND Vietinbank 174.50 VND 184.20 VND BIDV 175.42 VND 183.13 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 18/8/2025 không đổi ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.484 - 26.554 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,84.

Trong tuần qua, chỉ số DXY ghi nhận mức giảm khoảng 0,4% so với rổ tiền tệ, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong tuần này, đồng USD dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá, phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, mặc dù vẫn tồn tại những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến xu hướng này./.