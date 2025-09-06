Giá vàng hôm nay (6/9): Giá vàng đồng loạt bật tăng mạnh trở lại

Sau phiên giảm do nhà đầu tư chốt lời, giá vàng thế giới sáng nay lại tiếp tục leo dốc. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng đang được doanh nghiệp niêm yết tăng đồng loạt 500.000 đồng/lượng và đà tăng sẽ chưa dừng lại. Vàng nhẫn cũng không ngoại lệ.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:35 sáng 06/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.586,76 USD/oune, tăng 37,46 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,06% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank giá vàng thế giới có giá khoảng 113,255 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.814 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 115,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 6/9, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 132,9 – 134,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 131,9 – 134,4 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với rạng sáng qua, bán ra ở mức xấp xỉ 130 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,7 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều,

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Dự báo

Với tín hiệu 22.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8 vừa được Mỹ công bố có thể đẩy giá vàng lên ngưỡng 3.600 USD/ounce hoặc lập đỉnh mới, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn kinh tế và rủi ro địa chính trị.

Cùng lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục tăng từ mức 4,2% của tháng 7 lên mức 4,3% trong tháng 8.

Chỉ số đồng USD khó bứt phá và dự đoán có thể hạ nhiệt trong thời gian tới, trong khi Fed cắt giảm lãi suất; nhu cầu mua vàng tăng mạnh từ Trung Quốc và nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn đã kích thích giá kim loại quý này lập những đỉnh mới.

Theo dự báo của một số chuyên gia, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, giá vàng có thể bị đẩy lên mức 4.000 USD/ounce./.