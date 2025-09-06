Ngày 6/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu ổn định

Phiên giao dịch cuối tuần, cả giá cà phê trên thị trường thế giới và trong nước đều có xu hướng giảm. Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với phiên trước, hiện duy trì ở mức 151.000 - 153.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Brazil bất ngờ giảm so với hôm qua, trong khi các nước còn lại duy trì ổn định.

Sáng 6/9, giá cà phê tiếp tục giảm

Giá cà phê

Thị trường trong nước, nhìn chung, giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Việt Nam như Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai đã đồng loạt giảm nhẹ từ 300 - 600 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà được thu mua với mức 113.500 đồng/kg.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê được thu mua cùng mức 114.400 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua ở mức 114.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 114.400 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 114.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 114.200 đồng/kg.

Tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 114.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới: Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2025 giảm 105 USD/tấn, ở mức 4.309 USD/tấn, giao tháng 1/2026 giảm 96 USD/tấn, ở mức 4.238 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 0,75 cent/lb, ở mức 373,65 cent/lb, giao tháng 3/2026 giảm 0,9 cent/lb, ở mức 361,3 cent/lb.

Các chuyên gia cảnh báo trong dài hạn, người tiêu dùng sẽ phải làm quen với mức giá cà phê cao hơn trung bình. Thời tiết cực đoan làm giảm sản lượng dự báo sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn gia tăng

Giá tiêu

Thị trường trong nước, tại các vùng trồng trọng điểm giao dịch bình ổn. Hiện mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151.000 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) cũng không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 152.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 6/9/2025 cho thấy thị trường ở Brazil bất ngờ giảm so với hôm qua, trong khi các nước còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.093 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.051 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil quay đầu giảm nhẹ, hiện giá thu mua đạt 6.600 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ổn định so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l đạt 6.370 USD/tấn; loại 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức 9.150 USD/tấn./.