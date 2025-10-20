Giá vàng hôm nay (20/10): Bật tăng trở lại

|Sáng 20/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.258,92 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:26:49 sáng 20/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.258,92 USD/oune, tăng 57,46 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,37%.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,254 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.240 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 20/10, giá vàng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đứng yên so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức cao nhất 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 151 triệu đồng/lượng.
Riêng thương hiệu Phú Quý và PNJ mua vào 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 500.000 đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu 1,5 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn giá cũng không thay đổi ở tất cả các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức giá rất cao, lên tới 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.
Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,1 triệu đồng/lượng), 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng) và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều./.