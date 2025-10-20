Giá vàng hôm nay (20/10): Bật tăng trở lại

Sau phiên giảm mạnh cuối tuần, sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng trở lại. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá của phiên trước. Đặc biệt, vàng nhẫn đang niêm yết ở mức giá cao kỷ lục 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.

Sáng 20/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.258,92 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:26:49 sáng 20/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.258,92 USD/oune, tăng 57,46 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,37%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,254 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.240 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 20/10, giá vàng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đứng yên so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức cao nhất 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 151 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý và PNJ mua vào 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 500.000 đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu 1,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn giá cũng không thay đổi ở tất cả các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức giá rất cao, lên tới 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,1 triệu đồng/lượng), 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng) và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều./.