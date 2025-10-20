Ngày 20/10: Giá bạc trở lại đà tăng

|Sáng 20/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,953 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.046.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 19/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.696.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.726.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên giá mua và bán so với phiên sáng 19/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.698.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.696.000
|
1.726.000
|
1.698.000
|
1.732.000
|
|
1 kg
|
45.234.000
|
46.032.000
|
45.286.000
|
46.183.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.704.000
|
1.734.000
|
1.706.000
|
1.736.000
|
|
1 kg
|
45.440.000
|
46.244.000
|
45.482.000
|
46.295.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.985.000
|
2.046.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
52.933.201
|
54.559.864
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:15:53 sáng 20/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,953 USD/oune, tăng 0,39 USD/oune so với phiên sáng 19/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên sáng 19/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:15:53 sáng 20/10/2025