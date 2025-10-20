Ngày 20/10: Giá bạc trở lại đà tăng
Sáng 20/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,953 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.046.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 19/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.696.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.726.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên giá mua và bán so với phiên sáng 19/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.698.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/10/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.696.000

1.726.000

1.698.000

1.732.000

1 kg

45.234.000

46.032.000

45.286.000

46.183.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.704.000

1.734.000

1.706.000

1.736.000

1 kg

45.440.000

46.244.000

45.482.000

46.295.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.985.000

2.046.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

52.933.201

54.559.864

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:15:53 sáng 20/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,953 USD/oune, tăng 0,39 USD/oune so với phiên sáng 19/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên sáng 19/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:15:53 sáng 20/10/2025

