Ngày 20/10: Giá bạc trở lại đà tăng

Giá bạc thế giới quay trở lại đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn niêm yết ở mức giá ổn định.

Sáng 20/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,953 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.046.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 19/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.696.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.726.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên giá mua và bán so với phiên sáng 19/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.698.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.696.000 1.726.000 1.698.000 1.732.000 1 kg 45.234.000 46.032.000 45.286.000 46.183.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.704.000 1.734.000 1.706.000 1.736.000 1 kg 45.440.000 46.244.000 45.482.000 46.295.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.985.000 2.046.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 52.933.201 54.559.864

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:15:53 sáng 20/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,953 USD/oune, tăng 0,39 USD/oune so với phiên sáng 19/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên sáng 19/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:15:53 sáng 20/10/2025