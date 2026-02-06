Ngày 6/2: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh gần 3%

Giá dầu thế giới hôm nay (6/2) giảm gần 3% sau khi Mỹ và Iran nhất trí tiến hành đàm phán, làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,48 USD/thùng, giảm 2,85%; giá dầu WTI ở mốc 63,36 USD/thùng, giảm 2,73%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm gần 3%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 6/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 67,48 USD/thùng, giảm 2,85% (tương đương giảm 1,98 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,36 USD/thùng, giảm 2,73% (tương đương giảm 1,78 USD/thùng).

Giá dầu giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, song vẫn neo gần các mức cao nhiều tháng, sau khi Mỹ và Iran nhất trí tổ chức đàm phán tại Oman vào ngày thứ Sáu.

Khoảng 1/5 tổng lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran. Phần lớn dầu thô xuất khẩu của các nước OPEC như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq, cũng như của Iran, đều vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông John Evans, nhà phân tích của PVM Oil Associates, nhận định trước thềm cuộc gặp ngày thứ Sáu, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, với kỳ vọng về một bước tiến ngoại giao. “Tuy nhiên, giá dầu sẽ khó có được sự ổn định thực sự, bởi chỉ cần một phát ngôn bất lợi hoặc đàm phán đổ vỡ, giá Brent có thể nhanh chóng tiến sát mốc 70 USD/thùng và hướng tới các mức cao nhất từ đầu năm đến nay”, ông Evans cảnh báo.

Biến động mạnh đã khiến các nhà đầu tư đẩy nhanh việc “khóa giá” dầu trong năm nay. Khối lượng giao dịch các hợp đồng WTI Midland tại Houston đạt mức kỷ lục trong tháng 1, trong bối cảnh lo ngại rủi ro nguồn cung từ Trung Đông và khả năng gia tăng dầu thô Venezuela chảy về Bờ Vịnh Mỹ.

Ở chiều cung, mức chiết khấu đối với dầu thô Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đã nới rộng lên kỷ lục mới trong tuần này, khi các nhà bán hạ giá để thu hút nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và bù đắp nguy cơ mất thị phần tại Ấn Độ, theo các thương nhân. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ và Ấn Độ công bố một thỏa thuận thương mại trong tuần, theo đó New Delhi đồng ý ngừng mua dầu thô của Nga./.