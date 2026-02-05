Livestream “Sức sống hàng Việt” trên “phố Hiệu” Tràng Tiền

(TBTCO) - Sáng 5/2, Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” chính thức khai mạc tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức, được kỳ vọng trở thành địa chỉ quen thuộc, uy tín để quảng bá, tôn vinh sản phẩm “made in Vietnam” 100% trên tuyến phố thương mại lâu đời bậc nhất Hà Nội.

Đặc sản chè Thái Nguyên - hàng Việt chất lượng cao được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Các doanh nghiệp tham gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng nổi trội, qua đó phản ánh năng lực sản xuất, tinh thần đổi mới và sức sáng tạo ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, thị trường trong nước đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Yêu cầu đặt ra là phải có những mô hình linh hoạt, hiệu quả để kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó, Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” được xây dựng như một mô hình tích hợp, kết hợp trưng bày sản phẩm Việt tiêu biểu, bán hàng tại chỗ và bán hàng trực tuyến.

Với vai trò cơ quan chủ trì, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp điều phối chương trình, từ khâu lựa chọn doanh nghiệp, sản phẩm đến tổ chức thực hiện, bảo đảm tính minh bạch, chất lượng và duy trì sức hấp dẫn cho từng kỳ tổ chức. Không gian này được triển khai định kỳ hai tuần một lần trong suốt năm 2026, mỗi kỳ kéo dài 3 - 5 ngày.

Điểm mới của chương trình là hoạt động bán hàng qua livestream trên kênh TikTok, song song với mua sắm trực tiếp tại không gian trưng bày. Toàn bộ giao dịch được thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch.

Phiên livestream đầu tiên diễn ra từ 9h00 đến 13h00 ngày 6/2, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu như sô-cô-la Ladolvita (Lâm Đồng), Trà Hương Quê (Thái Nguyên) và Hương Từ Bi (Hà Nội), đại diện cho nhóm nông sản chế biến, đặc sản vùng miền và sản phẩm gắn với giá trị văn hóa truyền thống.