Kích cầu tiêu dùng, tạo sức bật cho tăng trưởng

(TBTCO) - Trong bối cảnh xuất khẩu hàng Việt chịu áp lực căng thẳng từ cuộc chiến thương mại, các nỗ lực đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa có vai trò quan trọng góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp, tạo sức bật cho tăng trưởng.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Thị trường trong nước không có biến động bất thường

Theo số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 3/2025 đạt 570.913 tỷ đồng, tăng 1,68% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I/2025 ước đạt 1.708.252 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024. Về CPI, theo số liệu của Cục Thống kê, CPI tháng 3 giảm 0,03% so với tháng trước. CPI bình quân quý I/2025 tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng hợp lý, trong giới hạn chỉ tiêu Quốc hội giao về kiểm soát lạm phát.

Tăng cường kiểm soát bình ổn giá cả thị trường Để bình ổn thị trường trong nước, Tổ điều hành thị trường trong nước đề nghị các địa phương, bộ, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá; giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc buôn bán qua biên giới (do tình trạng chênh lệch giá trong nước và các nước láng giềng) tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trong nước.

Đồng thuận với đánh giá của Cục Thống kê, bà Lê Thị Hồng - Thường trực Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, quý I/2025, thị trường hàng hóa trong nước tương đối ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu vẫn luôn được bảo đảm, giá các mặt hàng không có biến động lớn, thị trường chủ yếu tập trung cho công tác phục vụ lễ, tết.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ điều hành thị trường trong nước, thời gian tới, trước tác động của các chính sách thuế quan của Mỹ, giá cả, cung cầu một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường thế giới sẽ có biến động; thị trường xuất khẩu một số nhóm hàng sản xuất trong nước có thể bị ảnh hưởng, theo đó tác động đến thị trường hàng hóa.

Nhận định về tình hình hiện nay, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho rằng, với những khó khăn trên thị trường thời gian qua, đặc biệt là việc Hoa Kỳ quyết định áp thuế đối ứng, tăng trưởng thị trường trong nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng thị trường nội địa để đạt các mục tiêu tăng trưởng.

Mặc dù thách thức phía trước là rất lớn, ông Trần Hữu Linh cũng cho rằng, với việc chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, thị trường hàng hóa trong nước sẽ không có biến động bất thường, các chính sách kích cầu sẽ giúp hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng sản xuất trong nước, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm sẽ giúp ổn định giá cả, lạm phát tiếp tục trong tầm kiểm soát. Bộ Công thương đã có tờ trình Chính phủ kế hoạch phát triển thị trường nội địa, tập trung vào các giải pháp, không chỉ là cơ chế chính sách quá vĩ mô mà tập trung những hành động có thể làm ngay để phát triển thị trường nội địa trong năm 2025 và 2026.

Đồng bộ các giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, các đại biểu Tổ Điều hành thị trường trong nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đã đề ra về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khuyến khích kích cầu thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường; chủ động và linh hoạt triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường, thúc đẩy tiêu dùng hàng sản xuất trong nước, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát và an sinh xã hội.

Sở Công thương các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa nghiêm túc triển khai các nội dung được giao tại Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 4/4/2025 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.

Về phía Bộ Công thương, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại để hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng sản xuất trong nước; kết hợp đẩy mạnh triển khai các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, hỗ trợ sản xuất hàng hóa trong nước thay thế nhập khẩu; triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, chủ động đề xuất các biện pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đại diện Tổ điều hành cũng đề nghị các địa phương đã và đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp về xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nhằm đạt mục tiêu về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025.