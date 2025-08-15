Khởi công 302 km cao tốc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Hiện tại, các địa phương làm cơ quan chủ quản đang tiếp tục triển khai các thủ tục để khởi công 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm: Dầu Giây - Tân Phú, Dự án thành phần 3 của Vành đai 4 Hà Nội, Dự án thành phần 1 Gia Nghĩa - Chơn Thành, với tổng chiều dài 302 km vào dịp 19/8/2025. Bên cạnh đó, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cũng đang được các cơ quan liên quan rốt ráo tháo gỡ khó khăn để có thể hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu vào cuối năm nay.

Khởi công thêm 3 dự án đường cao tốc dịp 19/8/2025

Theo Bộ Xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công - tư (PPP), có tổng chiều dài hơn 60 km. Dự án có mức đầu tư khoảng hơn 8.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư khoảng hơn 7.100 tỷ đồng, vốn nhà nước khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc) dài hơn 112 km thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có quy mô theo quy hoạch 6 làn xe, phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 56.536 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành tổng chiều dài tuyến khoảng 124,13 km; giai đoạn phân kỳ, thực hiện đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh có tổng mức đầu tư 19.965 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự kiến, dịp 19/8/2025, cả nước sẽ hoàn thành thêm 208 km tuyến chính dự án thành phần Vũng Áng - Bùng (55 km), Vạn Ninh - Cam Lộ (66 km), 13 km còn lại của Dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang, một số đoạn của Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88 km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (45/70 km), Quy Nhơn - Chí Thạnh (20/62 km), nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 2.476 km.

Ngoài ra, nhiều dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 như Dự án thành phần 1 của Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị Chi Lăng, Dự án thành phần 1 và 3 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột... cũng đã nỗ lực triển khai và phấn đấu hoàn thành thông tuyến hoặc hoàn thành các đoạn đủ điều kiện vào cuối năm 2025, rút ngắn từ 4 - 5 tháng so với kế hoạch.

Cao tốc Van Ninh - Cam Lộ dài 66km sẽ hoàn thành dịp 19/8/2025. Ảnh Quý Vũ

Phía Bộ Xây dựng cũng lưu ý, một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, khối lượng còn nhiều trong khi mùa mưa đến sớm hơn thường lệ và dự kiến kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công tiềm ẩn rủi ro chậm hoàn thành theo kế hoạch, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, sự sát sao, điều hành linh hoạt mới bảo đảm kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, nhất là Dự án thành phần 3 và 5 của Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Dự án thành phần 1 Biên Hòa - Vũng Tàu (chiều dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản), Tuyên Quang - Hà Giang.

Sẽ xử lý nhà đầu tư chậm tiến độ các trạm dừng nghỉ

Đối với các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam đã đưa vào khai thác, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đối với 8 trạm ký hợp đồng từ tháng 8/2024, có 5 trạm đang triển khai thi công là: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây. 3 trạm chưa triển khai thi công do chưa nhận được mặt bằng đủ điều kiện khởi công: Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Với 10 trạm ký hợp đồng tháng 3 - 4/2025, hiện 2 trạm dừng nghỉ Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng đã tập kết vật tư, thiết bị, lán trại và đang triển khai thi công; 8 trạm chưa triển khai thi công và một trạm ký hợp đồng ngày 30/6/2025 đang lập dự án.

Theo ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, công tác triển khai thi công các trạm dừng nghỉ đang chậm là do địa phương chậm bàn giao mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng ở mỗi trạm dừng nghỉ lại gặp những vướng mắc riêng như về xác mình nguồn gốc đất, chi trả đền bù, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất… Sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, xin cấp phép môi trường; lập thẩm định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép phòng cháy chữa cháy; lựa chọn nhà thầu... mới có thể triển khai thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp tục có nhiều văn bản đề nghị địa phương, ban quản lý dự án và nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành các thủ tục về kinh phí, đầu tư xây dựng và triển khai thi công dự án theo hợp đồng đã ký; chủ động đi kiểm tra, làm việc với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng đôn đốc địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Những trạm dừng nghỉ sau khi có mặt bằng, nhà đầu tư phải lập tiến độ thi công phù hợp với hợp đồng và chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai, đặc biệt đối với 5 tuyến cao tốc dự kiến thu phí từ ngày 1/1/2026. Nhà đầu tư nào chậm tiến độ sẽ bị xử lý theo quy định.

“Cục Đường bộ Việt Nam cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức họp với các đơn vị để chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm khởi công, thi công, hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ theo quy định hợp đồng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, trong đó phải hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 31/12/2025” - ông Ngô Lâm cho biết thêm.