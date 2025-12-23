(TBTCO) - Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, vụ Đông không còn là vụ phụ mà đã và đang trở thành trụ cột quan trọng trong cơ cấu ngành trồng trọt với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, khả năng bảo quản, chế biến và xuất khẩu tốt.

Ngày 23/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết.

Vụ Đông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường

Phát biểu tại diễn đàn, bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, với quy mô dân số khoảng 4,6 triệu người, nhu cầu tiêu dùng nông sản của Hải Phòng là rất lớn, đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, theo thực tế sản xuất và cơ cấu tiêu thụ hiện nay, khoảng 30% sản lượng nông sản vụ Đông được tiêu thụ tại thị trường nội thành Hải Phòng; trên 70% sản lượng phải tiêu thụ ngoài tỉnh và xuất khẩu. Với tổng sản lượng nông sản vụ Đông năm 2025 ước đạt khoảng 770.000 tấn, Hải Phòng tiêu thụ tại chỗ khoảng 210.000 tấn; dư thừa khoảng 490.000 tấn, cần được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khác và xuất khẩu.

Ngày nay, vụ Đông ngày càng khẳng định vai trò là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và cung ứng lượng lớn nông sản cho thị trường, đặc biệt là thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, vụ Đông không còn là vụ phụ mà đã và đang trở thành trụ cột quan trọng trong cơ cấu ngành trồng trọt với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, khả năng bảo quản, chế biến và xuất khẩu tốt.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Tùng Đinh

Đánh giá chung vụ Đông năm nay ở khu vực phía Bắc, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết diện tích gieo trồng đạt khoảng 380.000 ha, trong bối cảnh dư địa đất đai còn lớn và định hướng của ngành là xác lập cây vụ đông như một vụ sản xuất chính, góp phần tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng thu nhập cho nông dân và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Thị trường tiêu thụ hiện cơ bản ổn định, trọng tâm vẫn là thị trường nội địa tại các đô thị lớn, khu công nghiệp nhưng nhu cầu xuất khẩu cũng đang gia tăng trong khi khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch mới ở giai đoạn ban đầu cần tiếp tục đầu tư.

Lấy thị trường nội địa làm nền tảng, từng bước mở rộng xuất khẩu

Tuy nhiên, theo bà Hương sản xuất vụ đông hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế lớn như thu hoạch tập trung dễ gây dồn hàng, đất đai còn manh mún, khó tổ chức vùng nguyên liệu lớn, rủi ro thị trường vẫn hiện hữu...

Trên cơ sở đó, ngành trồng trọt xác định tiếp tục coi vụ đông là trụ cột, lấy thị trường nội địa làm nền tảng, đồng thời từng bước mở rộng xuất khẩu, hướng sản xuất theo hướng “nông nghiệp công nghiệp”, đồng bộ về chất lượng, mẫu mã, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật, kéo giãn thời gian thu hoạch để giảm rủi ro thị trường.

Để phục vụ tốt thị trường tết, bà Hương lưu ý cần điều chỉnh diện tích linh hoạt theo tín hiệu thị trường, rà soát cơ cấu cây trồng theo nhóm thu hoạch trước, cận và sau Tết, tăng cường sản xuất an toàn, chủ động sơ chế, bảo quản tại chỗ và đẩy mạnh kết nối thị trường thông qua các diễn đàn, đặc biệt hướng tới các thị trường có Tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.

Thu hoạch cà rốt tại Hải Phòng. Ảnh: Tùng Đinh

Bà Hương cũng nhấn mạnh vai trò điều tiết của chính quyền địa phương trong cung cấp thông tin thị trường, kỹ thuật, kết nối tiêu thụ và phối hợp với các cơ quan liên quan. Về chính sách, Cục đang tham mưu xây dựng Nghị định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo hướng phân cấp mạnh về địa phương,

Bà Nguyễn Thị Thu Hương khẳng định, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hải Phòng và các địa phương miền Bắc, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất vụ đông phát triển cả về quy mô, giá trị và tính bền vững.

Về doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Siêu thị Saigon Co.op Hà Nội cho biết, các mặt hàng nông sản trong nước hiện chiếm tỷ trọng chính tại siêu thị, từ rau củ, trái cây đến thực phẩm chế biến, nhờ lợi thế về độ tươi, khả năng truy xuất và sự phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, thị trường quà Tết đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong vài năm gần đây. Nếu trước đây yếu tố hình thức, mẫu mã được đặt lên hàng đầu thì nay người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng và lợi ích cho sức khỏe.

Từ thực tế sức mua và phản hồi của khách hàng, Saigon Co.op Hà Nội dự báo mùa Tết 2026 sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhóm quà tết và hàng hóa thiết yếu. "Saigon Co.op Hà Nội dự báo mùa Tết 2026, nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm an toàn và nông sản trong nước sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng, mở ra cơ hội lớn cho nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng nếu đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và nguồn cung ổn định" - bà Dung nói./.