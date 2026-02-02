Sẵn sàng nguồn hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2026

(TBTCO) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề. Trên thị trường, nguồn cung hàng hóa thiết yếu như nông sản, thực phẩm... đang rất dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Nhóm hàng thiết yếu được tăng cường nguồn cung

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, các nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ khô và hàng tiêu dùng thiết yếu đều được các đơn vị kinh doanh tăng cường nguồn cung, do đây là những mặt hàng có mức tiêu thụ mạnh vào dịp Tết, đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch cung ứng sớm và bài bản.

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) cho biết sẽ đưa ra thị trường 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến, duy trì mức dự trữ bổ sung 10 - 20% sản lượng để ứng phó biến động nhu cầu trước, trong và sau Tết. Các công ty sản xuất bánh kẹo như Bibica, Kinh Đô, Hữu Nghị đã tăng công suất sản xuất gấp 2 - 3 lần so với tháng thường. Theo kế hoạch, mỗi doanh nghiệp sẽ đưa ra thị trường 3.000 - 6.000 tấn bánh kẹo trong dịp Tết, tập trung vào các mặt hàng truyền thống, an toàn, dinh dưỡng.

Các nhóm hàng lương thực, bánh kẹo... được các doanh nghiệp cung ứng phục vụ nhu cầu tăng cao trong những ngày cận Tết. Ảnh: An Thư

Tại các chợ truyền thống, không khí mua bán cũng sôi động, tấp nập. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt bò, gia cầm, trứng, rau, củ, quả và thực phẩm chế biến sẵn được bảo đảm dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong những ngày cận Tết. Các tiểu thương chủ động nhập hàng, bán đúng giá niêm yết, hạn chế tối đa tình trạng tăng giá đột biến. Các mặt hàng hoa quả, bánh kẹo cũng được chuẩn bị đầy đủ, phong phú.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác chuẩn bị nguồn cung nông sản, thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo cáo của Sở Công thương Hà Nội cho thấy, thành phố dự trữ khoảng 60.000 tấn thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng trong 3 tháng trước, trong và sau Tết, tăng 10 - 20% so với tháng thường. Hiện Hà Nội cơ bản tự chủ được 89% nguồn cung thịt lợn, đồng thời duy trì kết nối với các địa phương lân cận để sẵn sàng cung ứng trong trường hợp xảy ra biến động cục bộ về cung - cầu.

Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Thủ đô hiện có khoảng 10 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng nông sản, thực phẩm luôn ở mức rất cao, đặc biệt trong dịp Tết. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, tăng nguồn cung 5 - 30% tùy nhóm mặt hàng so với Tết năm 2025.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng 10 - 15%. Để bảo đảm nguồn cung ổn định và an toàn thực phẩm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tăng cường phát triển sản xuất an toàn, kết nối khai thác hơn 1.388 chuỗi cung ứng nông - lâm - thủy sản trên cả nước. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng hàng 30 - 35%, tập trung vào nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng Tết; có 1.285 điểm bán hàng đăng ký mở cửa xuyên Tết.

Giám sát chất lượng hàng hóa

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Công thương đã chỉ đạo các địa phương chủ động chuẩn bị hàng hóa, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, trục lợi. Trong đó, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng tiêu dùng mạnh như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, chú trọng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Để giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm, Bộ Công thương đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa dịp Tết; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với tỷ lệ hàng Việt chiếm 80 - 90% tại các hệ thống phân phối lớn.

Đặc biệt, Bộ Công thương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2/2 - 13/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Ban tổ chức dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn tại 10 sảnh trưng bày. Hội chợ được kỳ vọng trở thành cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp tiết giảm 15 - 20% chi phí trung gian. Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) dự báo, doanh thu hội chợ có thể vượt mốc 1.000 tỷ đồng, cao hơn kết quả Hội chợ Mùa Thu năm 2025.