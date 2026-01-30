Hà Nội đón nhận danh hiệu Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

(TBTCO) - Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với các tiêu chí chặt chẽ, ngày 4/12/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Tối ngày 29/1, UBND TP. Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô. Nghị quyết số 15-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô và Luật Thủ đô năm 2024 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, TP. Hà Nội đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; ưu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập suốt đời.

Thành phố đã ban hành Chương trình số 05, ngày 12/01/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn, đổi mới cơ chế tài chính, và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy Thủ đô phát triển "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Hà Nội là một trong 21 thành viên mới thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương chính thức trở thành thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Thành phố có gần 3.000 cơ sở giáo dục các cấp. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng cao; kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì ổn định, bền vững; thành tích học sinh giỏi quốc gia và quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Thủ đô.

Triển khai Nghị quyết số 23, ngày 16/11/2023 của Thành ủy Hà Nội về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, Thành phố đã chủ động đăng ký, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ gia nhập Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Ngày 4/12/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên mạng lưới các “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Hà Nội đón nhận danh hiệu Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Theo ông Vũ Đại Thắng, việc đón nhận “Thành phố học tập toàn cầu” hôm nay góp phần làm giàu thêm danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận: từ “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019 đến các di sản văn hóa vật thể,… khẳng định những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng một môi trường giáo dục lấy hòa bình, công bằng và phát triển bền vững, nền tảng của “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, với UNESCO và cộng đồng quốc tế hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với hơn 400 thành phố thành viên của UNESCO từ 91 quốc gia.

Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, hành trình xây dựng Thành phố học tập không có điểm kết thúc. Đó là một hành trình bền bỉ, đòi hỏi trái tim đầy nhiệt huyết và ý chí sắt đá. Với truyền thống ngàn năm văn hiến, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tin tưởng Hà Nội sẽ trở thành một "Thành phố học tập" tiêu biểu, một ngọn hải đăng về trí tuệ và nhân văn trong khu vực và trên thế giới.

"Hà Nội sẽ nỗ lực thực hiện những cam kết, tích cực hợp tác với các thành viên khác trong Mạng lưới, thúc đẩy các hoạt động Giáo dục và Đào tạo, khẳng định vị thế của một Thủ đô năng động học tập ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, huy động tối đa các nguồn lực, chung tay của toàn xã hội để đầu tư cho giáo dục và học tập suốt đời" - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, danh hiệu này vừa là sự ghi nhận cho cam kết bền bỉ của Hà Nội trong việc đặt con người, học tập và hòa nhập ở vị trí trung tâm của phát triển; đồng thời khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc tiếp tục xây dựng một xã hội học tập bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu cũng giúp Thủ đô trở thành hình mẫu cho các thành phố khác trên cả nước. UNESCO mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành cùng các địa phương khác, góp phần mở rộng phong trào Thành phố học tập để học tập suốt đời trở thành nền tảng chung cho phát triển bền vững./.