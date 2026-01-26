(TBTCO) - Khi không khí Tết 2026 bắt đầu lan tỏa sớm, Nestlé Việt Nam giới thiệu “Lịch Tết hôm nay", điểm nhấn trong chiến dịch “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau", nhằm khuyến khích người Việt trân trọng những phút giây bên nhau từ hiện tại.

Điểm đặc biệt của “Lịch Tết hôm nay” nằm ở thiết kế tối giản, không đánh số ngày, chỉ hiển thị hai chữ “Hôm nay”. Chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng lại gợi mở một thông điệp rõ ràng: Tết không chỉ là mốc thời gian cố định trên lịch, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc hiện diện, sẻ chia và kết nối bên nhau, bắt đầu từ hiện tại.

“Lịch Tết hôm nay”, cách Nestlé Việt Nam gợi mở cảm nhận mới về Tết 2026.

Theo Nestlé Việt Nam, mục tiêu của hoạt động là khuyến khích mỗi người chậm lại giữa guồng quay cuối năm, trân trọng những phút giây đời thường bên gia đình và người thân, thay vì chờ đợi Tết như một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Thông qua “Lịch Tết hôm nay”, doanh nghiệp mong muốn kéo dài cảm xúc Tết bằng việc nuôi dưỡng những khoảnh khắc chất lượng mỗi ngày, từ bữa cơm gia đình, buổi cà phê sáng, đến những sinh hoạt quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa.

Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và người đi làm tại các đô thị lớn. Nhiều người cho rằng “Lịch Tết hôm nay” như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng việc làm mới bản thân, gìn giữ các mối quan hệ và tận hưởng hạnh phúc không cần chờ đến giao thừa, mà có thể bắt đầu ngay từ hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông điệp, Nestlé Việt Nam còn tạo không gian để người tiêu dùng gửi gắm lời chúc và mong cầu năm mới thông qua “Lịch Tết hôm nay" tại các siêu thị trên toàn quốc và nền tảng Gia Đình Nestlé. Mỗi lời chúc được chia sẻ là một lát cắt cho thấy giá trị cốt lõi của Tết Việt vẫn nằm ở sự sum vầy, gắn kết và hiện diện bên nhau./.