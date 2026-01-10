(TBTCO) - Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và biến động cung cầu khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thành lập 7 đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn bình ổn thị trường tại nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh vừa ký ban hành Quyết định số 07 về việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giữ ổn định thị trường dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Anh

Theo quyết định, hoạt động của các đoàn công tác được triển khai từ ngày 9/1/2026 đến ngày 15/3/2026, trong đó tập trung cao điểm trong tháng 1/2026, thời điểm thị trường bước vào giai đoạn tiêu dùng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và vi phạm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, 7 đoàn công tác do Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp chủ trì, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm. Trong đó, Cục trưởng Trần Hữu Linh chủ trì đoàn công tác tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Các Phó Cục trưởng phụ trách kiểm tra tại các địa bàn gồm Bắc Ninh, Lâm Đồng; Thanh Hóa, Ninh Bình; TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau; Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị; Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh; Lạng Sơn, Lào Cai và Tuyên Quang.

Việc phân công theo nhóm địa bàn lớn, có tính liên vùng nhằm tăng cường tính chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường và kiểm soát hiệu quả các tuyến, địa bàn trọng điểm./.