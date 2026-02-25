(TBTCO) - Theo đánh giá của Thống kê tỉnh Gia Lai, công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (giai đoạn 1) trên địa bàn tỉnh tiến độ còn chậm, không đồng đều giữa các xã, phường, ảnh hưởng đến tiến độ chung và chất lượng thông tin thu thập.

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ cao

Theo ông Phan Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai, trong kỳ Tổng điều tra kinh tế năm 2026, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cần thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 161.243 cơ sở; trong đó lấy phiếu mẫu 4.708 cơ sở, lấy phiếu toàn bộ 156.535 cơ sở.

Về kết quả triển khai, theo Trưởng Thống kê tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/2, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 đối với phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đạt 60,3 % (phiếu mẫu 40,4 %, phiếu toàn bộ 60,9 %); phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 40%.

Đoàn chỉ đạo, giám sát của Cục Thống kê, Bộ Tài chính làm việc và giám sát công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại địa bàn phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thống kê tỉnh Gia Lai.

Một số xã đã hoàn thành 100% tiến độ thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản gồm các xã An Vinh; An Toàn; Đăk Song; Ia Dom.

Một số địa phương đạt tỷ lệ cao như các xã Ya Ma, Ia Dreh, Kim Sơn; các phường Hoài Nhơn Nam, Tam Quan, Diên Hồng…

Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai còn một số địa phương có tiến độ thực hiện chậm như các xã Ya Hội, Ayun, Bầu Cạn, Đăk Sơmi, Ia Lâu, Lơ Pang, Ia Hrung, Ia O, Phù Mỹ Đông; một số phường như Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn, An Khê, Quy Nhơn Bắc.

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về việc công bố số liệu Tổng điều tra kinh tế 2026 vào ngày 30/6/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu 7 tháng, tỉnh Gia Lai điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

Theo đó, trong giai đoạn 1, đối với các phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ hợp tác, công tác thu thập thông tin tại địa bàn hoàn thành chậm nhất ngày 10/3/2026; kiểm tra làm sạch số liệu, hoàn thành chậm nhất ngày 31/3/2026; phê duyệt số liệu, hoàn thành chậm nhất ngày 15/4/2026.

Trong giai đoạn 2, đối với các phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, công tác thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ ngày 1/3/2026, kết thúc vào ngày 30/4/2026; kiểm tra làm sạch và phê duyệt số liệu, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng

Tại Hội nghị triển khai và thực hiện điều chỉnh kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/2, các địa phương trong tỉnh đánh giá, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, công tác chuẩn bị, triển khai tổng điều tra kinh tế 2026 gặp những khó khăn, hạn chế.

Bao gồm, điều tra viên chủ yếu là công chức xã hoặc trưởng thôn, bản nên chưa dành nhiều thời gian để thu thập thông tin; nhiều chủ cơ sở e ngại việc cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí; địa bàn điều tra rộng, các cơ sở phân bố rải rác, cách xa nhau; thời gian triển khai điều tra trùng với dịp Tết Nguyên đán năm 2026, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tạm ngừng hoạt động hoặc nghỉ kéo dài…

Thống kê tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập các phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vào giữa tháng 12/2025.. Ảnh: Kim Loan.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai yêu cầu cần tập trung tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Mục tiêu là làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiệ0 Tổng điều tra đến các cấp, các ngành, các đơn vị điều tra và toàn thể người dân; để chủ cơ sở sản xuất nắm được thông tin về cuộc tổng điều tra và phối hợp với điều tra viên thống kê trong quá trình thu thập thông tin.

“Thống kê tỉnh điều chỉnh kế hoạch triển khai, tập trung hoàn thành các tài liệu, phần mềm điều tra; kịp thời hướng dẫn các ban, ngành và địa phương thực hiện theo đúng kế hoạch điều chỉnh. Tiếp tục tổ chức tập huấn đầy đủ cách thức triển khai phiếu điều tra theo đúng phương án tổng điều tra” - ông Thanh yêu cầu.

Ông Thanh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cấp xã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giám sát viên, tập trung vào giám sát ngay từ đầu để tránh lỗi sai hệ thống; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với các địa bàn, điều tra viên triển khai chậm, không để ảnh hướng đến tiến độ chung./.