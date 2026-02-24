Kho bạc Nhà nước bảo đảm thanh toán thông suốt đầu năm 2026

(TBTCO) - Tháng 1/2026, Kho bạc Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành ngân quỹ nhà nước, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch, đặc biệt trong giai đoạn chỉnh lý quyết toán NSNN năm 2025 và thời điểm cao điểm cuối tháng, cận Tết Nguyên đán.

Chủ động điều hành ngân quỹ, kiểm soát rủi ro chặt chẽ

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2026 và quý I/2026, đồng thời tổ chức thực hiện các nghiệp vụ theo phương án được phê duyệt như: cho ngân sách nhà nước vay, mua bán lại trái phiếu chính phủ, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại theo quy định; mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu chi bằng ngoại tệ; quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.

Công chức KBNN thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách trên Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: Đức Thanh

Để bảo đảm an toàn thanh toán trong thời điểm cao điểm, KBNN đã trình lãnh đạo ký Giấy đề nghị thiết lập hạn mức nợ ròng tạm thời gửi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ hoạt động thanh toán thời điểm chỉnh lý quyết toán và dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, KBNN hướng dẫn kho bạc địa phương mở tài khoản tại hệ thống ngân hàng, tăng cường phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại; thực hiện báo cáo rủi ro quản lý ngân quỹ nhà nước định kỳ theo quy định.

Với việc chủ động điều hành ngân quỹ linh hoạt, an toàn và hiệu quả ngay từ tháng đầu năm, KBNN tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý quỹ NSNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế năm 2026.

Đặc biệt, KBNN đã tham mưu xây dựng Nghị quyết công bố Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước tiếp tục có hiệu lực. Theo đó, ngày 16/1/2026, Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về việc công bố Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước tiếp tục có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác điều hành ngân quỹ nhà nước.

Liên quan đến việc điều chỉnh hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, KBNN đang triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi an toàn, hiệu quả.

Huy động vốn gắn với điều hành ngân quỹ, bảo đảm thu - chi ngân sách thông suốt

Tính đến ngày 31/1/2026, KBNN đã phát hành 26.046 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đạt 5,2% kế hoạch năm 2026 (500.000 tỷ đồng) và 23,7% kế hoạch quý I/2026 (110.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,07 năm; kỳ hạn còn lại danh mục đạt 8,50 năm; lãi suất phát hành bình quân ở mức 4,01%/năm. Công tác tổ chức đấu thầu, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ và chi phí liên quan được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đồng thời, KBNN đã xây dựng và thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ tháng 2/2026 trên cơ sở nhiệm vụ huy động vốn Bộ Tài chính giao, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa huy động vốn và điều hành ngân quỹ.

Song song với điều hành ngân quỹ nhà nước, đến hết tháng 1/2026, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 348.299 tỷ đồng, bằng 13,77% dự toán năm 2026. Công tác thanh toán chi thường xuyên và chi đầu tư được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; bảo đảm giải ngân kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

Với việc chủ động điều hành ngân quỹ linh hoạt, an toàn và hiệu quả ngay từ tháng đầu năm, KBNN tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý quỹ NSNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế năm 2026.