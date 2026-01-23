(TBTCO) - Ban Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị Tập huấn quản lý hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng tại khu vực phía Bắc với mục tiêu thống nhất thực thi chính sách quản lý xuất nhập khẩu vàng theo quy định mới, kịp thời ngăn chặn buôn lậu qua biên giới.

Theo cơ quan hải quan, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng vàng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là khi hệ thống chính sách pháp luật có những điều chỉnh quan trọng theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và tăng cường hiệu quả quản lý hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và vàng của người xuất nhập cảnh.

Ông Nguyễn Bắc Hải - Phó Trưởng ban Ban Giám sát quản lý về Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Tại hội nghị, đại diện Ban Giám sát quản lý về Hải quan đã trình bày các nội dung trọng tâm liên quan đến quản lý mặt hàng vàng trong lĩnh vực hải quan, gồm: khái quát về vàng trong hoạt động xuất nhập khẩu; phân loại, mã HS; chính sách quản lý đối với từng loại vàng; các nguyên tắc quản lý mới theo quy định pháp luật hiện hành; vai trò, trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát và phòng, chống vi phạm.

Các nội dung tập huấn được truyền đạt có hệ thống, bám sát thực tiễn, làm rõ những điểm mới trong cơ chế quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo hướng kiểm soát chặt chẽ nhưng phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập. Qua đó, giúp cán bộ, công chức Hải quan các đơn vị nắm vững quy định, thống nhất cách hiểu và cách thực hiện trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Song song với nội dung chính sách, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cũng phổ biến các cảnh báo nghiệp vụ, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới thời gian gần đây. Thực tiễn cho thấy hoạt động buôn lậu vàng diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, nhiều loại hình, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng Hải quan phải liên tục nâng cao năng lực kiểm soát và tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực VII đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu vàng và vàng của người xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý. Các kinh nghiệm tập trung vào việc bám sát quy định pháp luật, đẩy mạnh phân tích rủi ro, chủ động phối hợp liên ngành và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là tại các địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Phần thảo luận, giải đáp vướng mắc tập trung vào các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý, đặc biệt là quy định đối với vàng mang theo người xuất nhập cảnh trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và chênh lệch lớn giữa giá trong nước và thế giới. Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định hiện hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng quản lý chặt chẽ, đồng bộ và phù hợp hơn với thực tiễn./.